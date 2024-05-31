女兒力挺！川普封口費案判決出爐 伊凡卡數小時後發聲：我愛你爸爸

美國前總統川普封口費案34項罪名全部定罪，成為美國史上首位刑事重罪定罪的前任總統。美國福斯新聞網（Fox News）報導，川普長女伊凡卡在父親的判決出爐後數小時發聲，力挺自己的父親。這也是伊凡卡在川普被定罪後首度公開發表言論。

伊凡卡在Instagram限時動態發布了一張年幼的她坐在川普腿上的合照，內容則是短短的一句「我愛你，爸爸」，並加上一個心型符號。

英國獨立報指出，伊凡卡在判決出爐後僅數小時就發聲，和整整六周審判都沒露面的前第一夫人梅蘭妮亞呈現鮮明對比。梅蘭妮亞也沒有公開發表相關評論。

川普長子小唐納30日也有發文對這個判決發表相當直接的評論。他在社交媒體X貼文寫道：「這根本是在瞎扯！」（Such bulls***）。