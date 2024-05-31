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不滿拜登政府涉加薩報告錯誤 美國務院官員辭職

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導

本週辭職的美國國務院官員吉伯特今天說，一份提交給國會的政府報告讓她萌生辭意，這份報告錯誤聲稱以色列沒有阻擋人道救援物資運入加薩，促使她辭職抗議拜登總統的以色列政策。

吉伯特（Stacy Gilbert）先前任職於美國國務院人口、難民與移民局（Bureau of Population, Refugees andMigration），是參與這份報告的主題領域專家。

路透社報導，吉伯特受訪時說：「這是非常明顯的對錯問題，而報告陳述的內容是錯誤的。」

聯合國與救援組織長期以來一直抱怨，在讓救援物資運入與分配到加薩各地遭遇危險與障礙。

隨著加薩的巴勒斯坦人死亡人數超過3萬6000人、加薩陷入人道危機，人權團體與其他批評者譴責美國向以色列提供武器，並在很大程度上捍衛以色列的行為。

美國國務院本月稍早依據拜登2月初發布的新國家安全備忘錄（National Security Memorandum）所提要求，向國會提交這份長46頁的非機密報告。

這份報告的結論包括，自去年10月7日以來，以色列「沒有全面配合」美國與其他國家將人道救援物資運入加薩的努力。

但報告稱，這不等於違反美國禁止向限制美國人道援助的國家提供武器的法律。

任職於國務院20多年的吉伯特說，她在這份國務院報告公布的當天就通知辦公室她將辭職。她最後一天上班日是28日。

美國國務院副發言人巴特爾（Vedant Patel）今天向記者表示，他不會對人事問題發表評論，但國務院歡迎多元的觀點。

他說，拜登政府支持這份報告，將持續施壓以色列政府避免傷害平民並緊急擴大對加薩的人道援助。

巴特爾說：「我們政府不會扭曲事實，我們面臨的指控毫無根據。」

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