川普刑事定罪創歷史 律師稱將盡快上訴

美國紐約陪審團今天裁定「封口費案」34項罪名全數有罪，川普成為美國史上首位遭到刑事定罪的前總統，他的律師布蘭奇（Todd Blanche）表示將「盡快提出上訴」。

布蘭奇告訴美國有線電視新聞網（CNN），川普將推動審後動議，「如果不成功，那麼一旦我們可以上訴，我們就會提出。紐約的程序還有判刑，屆時我們也會提出上訴。」

77歲的川普被控34項偽造商業紀錄罪名，以掩飾他的前律師柯恩（Michael Cohen）支付色情片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）13萬美元，換取她在2016年大選前對與川普的風流韻事保持沉默。紐約陪審團今天裁定34項罪名全數成立。理論上川普可能每項罪名面臨最高4年有期徒刑，但實際上比較可能獲得緩刑。

法新社報導，上訴幾乎是肯定會發生，但可能歷時數月才會結束。

如果川普當選總統，他將無法特赦自己，因為此案不是由聯邦政府而是由紐約州提起，因此只有州長有權限。

陪審團裁定結果出爐後，川普隨即表示蔑視。

他告訴記者「我是非常無辜的人」，並表示「真正的裁決」將來自選民在大選日的投票結果。他稱這場審判是「被操縱」、「恥辱」。

現任總統拜登的競選陣營發出聲明說，這場審判顯示「沒有人可以凌駕於法律之上」，還說「川普對我們的民主構成前所未見的嚴重威脅」。

法官莫城（Juan Merchan）預定7月11日判刑，就在共和黨全國代表大會（Republican NationalConvention）登場的前4天，川普預計將獲共和黨正式提名為總統候選人。