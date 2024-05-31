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川普封口費案判有罪 拜登陣營：無人能凌駕法律

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導
美國前總統川普。美聯社
美國前總統川普。美聯社

美國紐約陪審團裁定封口費案34項罪名全數有罪，川普成為美國史上第一位遭到刑事定罪的前總統。現任總統拜登競選團隊發出警告，稱阻止川普重返白宮的唯一方法是透過選票。

法新社報導，拜登現在面臨的挑戰將是如何從川普歷史性刑事定罪一事獲取政治利益，同時又要避免讓川普支持者更深信這樁訴訟本身帶有政治動機。

拜登競選團隊發言人泰勒（Michael Tyler）在聲明中表示：「今天在紐約，我們看到無人能夠凌駕於法律之上。」

「但今天的裁決並沒有改變美國人民面臨一個簡單現實的事實。目前仍然只有一種方法可以阻止川普進入橢圓形辦公室：選票。」

白宮法律顧問辦公室發言人薩姆斯（Ian Sams）發表簡短聲明表示：「我們尊重法治，不會發表更多評論。」拜登本人今天也沒有置評。

拜登在德拉瓦州（Delaware）的家中度過這一天，今天對他而言已經是個意義重大的日子。他的兒子波伊（Beau Biden）2015年因腦癌病逝，享年46歲，今天是他逝世9週年的忌日。

數週來的民意調查顯示拜登與川普並駕齊驅，川普在大多數關鍵搖擺州以微弱優勢領先拜登，因此川普面臨歷史性定罪，對拜登來說無疑是利多。

負責對川普提起封口費案訴訟的曼哈頓地區檢察官白艾榮（Alvin Bragg）今天表示：「我們的工作是遵循事實和法律，不畏懼也不偏袒。」

「我們盡到了我們的職責。外界有很多聲音，唯一重要的是陪審團的聲音，陪審團已經發聲。」

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