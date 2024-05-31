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整理包／川普有罪判決不管用？大選前難下獄 無礙拚總統

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
前美國總統川普周四的有罪判決無礙他繼續競選大位。歐新社
前美國總統川普周四的有罪判決無礙他繼續競選大位。歐新社

川普（Donald Trump）封口費案34項罪名全數被判有罪，成為美國史上首位揹上刑事罪的前總統。但他到11月大選結束之後很久，都可能維持自由之身。根據法律專家，川普可以提出上訴並延緩量刑。

坐牢機會不大

理論上，川普的每項罪名最高可判處四年監禁，但主審法官Juan Merchan擁有自由裁量權，可從重量刑也可以輕判。

有利於川普的因素包括他高齡77歲、犯的是非暴力罪行，而且是初犯。開啟關押前總統的先例可能讓法官有所顧慮，Merchan可能判罰款和賠償、在家監禁、緩刑或其他處分。

即使被判入獄，川普也可以在上訴期間申請保釋。而如果川普當選總統，為了防止他執行公務受到干擾，任職期間幾乎可以肯定不會被關押。

判刑的時程表

封口費案現在進入量刑階段，宣判日訂在7月11日。為準備川普的量刑聽證會，緩刑監護官將審查川普背景，與受害人、川普家人，甚至川普本人面談，以做成量刑建議報告。

紐約州刑事辯護律師Peter Pullano說，在此期間，川普的律師可能提出任何可能會延緩判決進程的動議。

川普肯定上訴

被果被判入獄，川普幾乎肯定會向提出上訴。法律專家說，川普有幾個可能推翻定罪的理由，但無法保證成功。如果上訴法院維持原判，川普可能再向紐約州最高法院提出上訴。

上訴可能會耗上好一陣子。Pullano說，封口費案的上訴可能「需時數月甚至數年才能解决」。這無疑會將結案時間推遲到11月總統選舉結束之後。由於此案是川普四起刑事案件中唯一一起在選前開庭審理的案件，他很可能以自由之身面對選民。

川普仍能競選

美國憲法只規定總統必須年滿35歲、在美國出生並居住至少14年，沒有任何條款禁止重罪犯擔任最高職位，所以即使可能遭選民唾棄，川普不會被取消競選資格。

川普還揹有另外三起刑事案，兩起是聯邦案件，分別涉及顛覆選舉的指控，以及離開白宮後非法扣留機密文件，另一起則是喬治亞州檢方指控川普及其顧問參與敲詐勒索，企圖非法推翻2020年大選結果。最高法院懸而未決的總統豁免權案和圍繞喬治亞州地方檢察官的道德爭議，延遲了這些案件的訴訟流程，都不可能在11月投票前開庭。

誰能赦免川普？

美國總統可以赦免聯邦罪行，照理說，甚至能赦免自己的罪行。但這種赦免權不適用於州級定罪。因此，即使重掌白宮，川普也不能一筆勾銷他在紐約被判刑確定的罪名。

紐約州長可以赦免川普，但紐約是民主黨主導的州，這種情況不太可能發生。

川普 紐約 美國

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