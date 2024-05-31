美國明尼蘇達州傳槍響！至少3死多傷「警察中彈身亡」 槍手遭擊斃
美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）30日晚間5半左右驚傳槍擊案，據悉至少6人中槍，並有多達3人死亡，包括一名警官。
明尼阿波利斯警局在社群平台X上說，現場警力正在應對該市惠蒂爾街區一起「活躍事件」，有6人受傷，包括2名警員，並指目前情況仍不穩定，呼籲民眾避開附近區域。
據悉一名28歲警察在與嫌犯交火時遭擊斃，另一名警察重傷，事件仍在調查中。目前無法取得進一步的官方細節。警方最初是在中部時區下午6時15分通報這起事件。
福斯廣播公司（Fox）旗下的明尼阿波利斯電視台KMSP引述匿名執法消息人士說法報導，有6人中彈，其中包括2名警察與4名平民，有1名警察與2名平民死亡。
另一個當地電視台引述知情人士、美國廣播公司（ABC）旗下電視台KSTP消息報導，1名警察身亡，另有1名警察住院，有多名平民中槍受傷。
報導指出，這起流血事件是明尼阿波利斯20多來首次有警察在執行任務時遇害。
明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）在推文中說：「為所有現場第一線人員祈禱，以確保社區安全。」他補充說，該州「隨時準備提供任何必要資源」。
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