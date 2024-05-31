快訊

遊瑞士「巴士司機被警察扣押」！台團慘遭丟包路邊 枯等近10小時

指揮回歸參謀總長 顧立雄「只聽簡報」讓將領好不習慣

影／中捷英勇「長髮哥」今出院了！臉留2道傷疤報平安

川普成史上首位被判重罪的總統還能再參選嗎？可能發展一次看

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國前總統川普封口費案34項罪名全數成立，成史上首位被定罪的美國前總統。歐新社
美國前總統川普封口費案34項罪名全數成立，成史上首位被定罪的美國前總統。歐新社

美國前總統川普封口費案34項罪名全數成立，法院宣布將在7月11日判刑，這是一項史無前例的歷史性判決，讓川普成為史上首位被定罪的美國前總統，也是史上首位以重罪犯身分參選總統的主要政黨候選人，綜合BBC和路透分析，那川普接下來會面臨什麼狀況？

封口費案於今年4月底開審。12名陪審員30日在審議2天後，宣布川普面臨的34項指控全部有罪。法官預計將在7月11日宣判。

川普還能競選總統嗎？

可以。美國憲法對總統候選人的資格要求相對較少，只需滿足年滿35歲、在美國出生、且在美國居住至少14年的條件即可參選。並未明確規定有罪者不得參選總統。

但這項有罪判決仍然可能影響11月的總統大選。彭博資訊和Morning Consult今年稍早的一項民調發現，若川普被定罪，關鍵搖擺州53%選民將拒絕投給川普。

美國昆尼皮亞克大學（Quinnipiac University）本月進行的民調顯示，6%川普支持者可能不會投票給他，這在如此激烈的大選中影響甚大。

川普現在會怎樣？

川普在整個審判過程中一直處於保釋狀態，在承審法官莫城（Juan Merchan）安排量刑聽證會前，仍將可維持自由之身，直到7月11日回到法院接受法官宣判。

有鑑於這34項罪名中，每項罪名最高可處5000美元的罰款和/或4年監禁，這意味著如果川普恐將面臨最高17萬美元的罰款和/或136年的監禁，但法官在裁決時會考慮川普年齡、有無案底等因素，川普最終可能被判罰款、緩刑、監管或入獄。

路透報導，川普要進監獄幾乎不可能，在紐約，沒有犯罪紀錄的人僅因偽造商業紀錄就入獄的情況相當少見，比較常判的是罰款或緩刑。

如果受到罰款以外的懲罰，川普可能會被軟禁在家或實施宵禁，而非監禁。川普身為前總統，終身擁有特勤局的貼身保鑣，在監獄內確保他安全的後勤工作可能會很複雜。

川普可以上訴嗎？

可以。

成人片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）在法庭上提供的證據可能是理由之一，她聲稱與川普發生過性關係是此案的核心。

紐約法學院教授科明斯基（Anna Cominsky）表示，丹尼爾斯提供的一些細節對於陳述事實來說確實沒必要。

科明斯基說，「從一方面來說，她的細節陳述讓她可以提高信賴度，而作為檢察官，你會希望提供足夠的細節讓陪審團相信她所說的話。但從另一方面來說，會有一條界線，可能讓她的陳述顯得無關，或是帶有偏見。」

川普辯護團隊在丹尼爾斯作證時間兩度要求認定她的陳述無效，但遭法官駁回。

此外，本案的地區檢察官所採取的新法律策略也可能成為上訴的理由。

偽造商業記錄在紐約可能是較低層次的犯罪，但是川普因為所被認定的第二項犯罪而面臨較嚴重的指控。該項犯罪指控他試圖非法干預2016年大選。

在此案中，曼哈頓地方檢察官白艾榮（Alvin Bragg）辦公室指控，川普是為了掩蓋違反州選舉法的罪刑。但川普律師指出，州法並不適用於聯邦選舉。

川普可以投票嗎？

很可能可以。

根據川普居住的佛羅里達州規定，在其他州因重罪被定罪者，沒有資格在佛州投票，但前提是這次定罪讓當事人在將他定罪的州喪失投票資格。

川普在紐約被定罪，但紐約州僅規定犯人被監禁期間不得投票。這意味著除非川普11月5日前入獄，否則他應該有資格投票。

川普未來能特赦自己嗎？

不行。總統可以特赦那些犯下聯邦罪的人。紐約州的封口費案涉及州事務，代表如果川普再次當上總統，也無法自我特赦。

川普另一樁案子，遭控試圖推翻喬治亞州2020年大選的刑事案也是如此。該案目前仍處於上訴階段。

川普對另外兩起聯邦犯罪案是否擁有特赦權則仍不明確，一起是有關他不當處理機密文件案，另一起是他密謀推翻2020年大選結果的案件。

這兩個訴訟案都不會在11月大選前進行，即使它們開始進行，憲法學者也不認為總統的特赦權包括特赦自己在內。不過，川普有可能會是第一個試圖這麼做的人。

川普 投票 美國

延伸閱讀

川普封口費案判有罪 趁勢募款自稱政治犯

馬斯克就加密貨幣問題向川普建言 再展現政治影響力

歷史性判決！川普封口費案 陪審團裁決34項控訴皆有罪

民主黨對拜登充滿危機感 沒人敢開第1槍「競選活動糟糕」

相關新聞

美國明尼蘇達州傳槍響！至少3死多傷「警察中彈身亡」 槍手遭擊斃

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）30日晚間5半左右驚傳槍擊案，據悉至少6人中槍，並有多達3人死亡，...

川普成史上首位被判重罪的總統還能再參選嗎？可能發展一次看

美國前總統川普封口費案34項罪名全數成立，法院宣布將在7月11日判刑，這是一項史無前例的歷史性判決，讓川普成為史上首位被...

美國明尼阿波利斯市爆槍擊案 傳數人中彈3死

美國新聞媒體引述執法消息人士說法報導，明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）今天發生槍擊案，造成多達3人死亡，...

川普成美首位被判重刑總統 美大選充滿未知數

全美媒體連續兩天密集報導前總統川普（Donald Trump）封口費案審訊，如今有罪判決出爐，川普成為美國史上首位刑事審...

川普封口費案判有罪 趁勢募款自稱政治犯

美國紐約陪審團今天裁定前總統川普「封口費案」34項罪名全數有罪後，川普競選網站開始將訪客重新導向募款網站，內文可見川普自...

川普封口費有罪判決 民調：67%選民不受影響

共和黨準總統候選人川普今天成為美國首位在刑事審判中被定罪的前總統。根據在判決出爐前進行的民調，67%的受訪者表示，川普被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。