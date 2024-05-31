美國明尼阿波利斯市爆槍擊案 傳數人中彈3死

美國前總統川普，被指控在2016年總統大選之前，為了掩蓋支付給女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）的封口費，而有一系列偽造商業紀錄來掩蓋性醜聞的問題。紐約陪審團在5月30日宣判：川普涉嫌的34項指控，全部罪名成立——川普成為美國史上第一位被刑事定罪的前總統。宣判之後，川普仍自認無辜，並對外丟出一句「真正的裁決會在11月5日由人民宣判！」具體的判刑要等到7月11日才有結果，然而訴訟纏身的「重罪川普」，總統大選之路該怎麼走？

2024-05-31 12:28