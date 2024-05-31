川普封口費案判有罪 趁勢募款自稱政治犯

美國紐約陪審團今天裁定前總統川普「封口費案」34項罪名全數有罪後，川普競選網站開始將訪客重新導向募款網站，內文可見川普自稱是「政治犯」。

法新社報導，當中訊息寫道：「我就是在一場被操縱的政治獵巫審判中遭到定罪：我沒做錯任何事！他們卻突擊我家、逮捕我、拍我的檔案大頭照，而現在他們剛判我有罪！」

然而川普支持者湧入共和黨官方捐款平台WinRed，網頁在短短幾分鐘內掛點。

網站當機大約一小時，並且出現一則訊息告訴訪客「出了一些問題」且已通知工程師處理。

川普競選陣營在社群平台X上發文說：「美國人民看穿狡猾的拜登操縱審判秀。許多美國人有所感而對川普總統陣營捐款，以致WinRed網頁掛點。」

川普被控34項偽造商業紀錄罪名，以掩飾他的前律師柯恩（Michael Cohen）支付色情片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）13萬美元，換取她在2016年大選前對與川普的風流韻事保持沉默。紐約陪審團今天裁定34項罪名全數成立。理論上川普可能每項罪名面臨最高4年有期徒刑，但實際上比較可能獲得緩刑。

川普成為第一位遭到刑事定罪的美國前總統，但這並不妨礙他競選爭取重返白宮。法官預定7月11日判刑。

拜登先前一直不願討論這樁紐約案件，他在川普官司纏身之際趁勢為自己競選連任募款。

他的競選陣營在X上發文說：「只有一種方法可以阻止川普入主橢圓形辦公室（美國總統正式辦公室）：透過投票。」文末籲請民眾捐款。