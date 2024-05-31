美乳牛染禽流感疫情 出現第3起牛傳人病例

美國近期爆發乳牛感染禽流感疫情，官員今天通報國內第3起跟這波疫情有關的人類染病案例，為密西根州一名農場工人。此人是該州第2起病例，4月出現的第一起病例則是在德州。

法新社報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）在聲明中表示，這3起病例都屬於牛傳人，而不是會讓各界更擔心的人傳人。

但CDC指出，前兩個病例只有結膜炎等輕微症狀，最新病患通報「更典型跟感染流感病毒相關的急性呼吸道疾病症狀」，這還是首例。

這名病患的症狀包括咳嗽但未發燒、眼睛不適、眼睛分泌物多。此人接受抗病毒藥物奧司他韋（Oseltamivir）治療並在家隔離，症狀有所緩解。

密西根州衛生當局說，這名農場工人未穿戴個人防護裝備。衛生當局之前已建議會密切接觸乳牛的人穿戴。