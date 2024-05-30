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路透：拜登政府將在美推動新核電廠

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導

白宮計畫29日宣布支持發展新核能發電廠的相關措施。美國政府稱無碳電力一大潛在來源的核電，是應對氣候變遷所需。

路透社報導，美國政府預計的這套系列措施此前未經披露，目標是協助核電產業應對攀升中的安全成本，以及來自天然氣、風力與太陽能發電等競爭。

擁核陣營表示，核電技術對提供大量、不間斷的零排放供電至關重要，能滿足數據中心、電動車激增的用電需求，並兼顧總統拜登提出2050年底前實現美國經濟脫碳目標。

拜登的氣候顧問柴迪（Ali Zaidi）說：「在應對氣候的關鍵性十年裡，我們需要盡可能翻出能做到脫碳化的辦法並實際應用。」

然而批評者擔心全美各地核電廠儲存的放射性核廢料不斷堆積，警告這對人體健康和自然造成潛在風險，特別是發生事故或故障時。

拜登政府29日在白宮一個聚焦核能發展的場合宣布成立新小組，盼找出興建核電廠時如何降低成本、防止施工延宕的方法。

由來自白宮與能源部的氣候、科學與能源政策專家所組成的小組，將與各計畫項目的開發商，以及工程、採購與營建公司、公用事業、投資人、勞工組織、學者和非政府組織充分合作。

小組很快會就幫美國特定設施裝置先進核反應爐供電徵求反饋。白宮表示，小型模組化反應爐和微反應爐提供的能源，更能抵禦實體和網路攻擊、自然災害和其他挑戰。

美國能源部還公布一份文件，說明一款預計安全性將大為提高的先進反應爐，另有協助開發商找出降低新反應爐資金成本的方法。

目前美國最新的核電反應爐位於喬治亞州的沃格特（Vogtle）核電廠，歷經多年施工延宕和數十億美元的預算超支後，機組分別於2023與2024年商轉。當下美國並無在建中的新核電廠。

白宮指出，沃格特核電廠目前是美國最大的清潔能源來源。核電目前在美國發電佔比約19%，太陽能與風力分別為4%、10%。

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