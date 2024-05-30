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川普爆炸性發言：任內中國若侵台 我會轟炸北京

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導

根據「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，美國前總統川普最近在募款活動中表示，如果中國在他任內入侵台灣，他會轟炸北京作為回應。

英國「獨立報」（Independent）引述華郵報導，川普在這場募款活動中還說，如果是他擔任總統，早在俄羅斯入侵烏克蘭時，就會轟炸莫斯科了。

這番發言讓募款活動中的一些金主感到訝異。

曾獲川普派任駐歐洲安全暨合作組織（OSCE）大使的季爾莫（James Gilmore）本月稍早在台灣對記者表示，川普不是孤立主義者，他只是試圖讓盟友更加重視自己的防禦。

路透社報導，季爾莫當時表示：「我相信川普總統就任總統後，會支持台灣。」

川普時代的白宮確實支持台灣，包括透過軍售方式，而拜登政府也延續這項政策。

川普近月很少提及烏克蘭，去年他聲稱，如果是他當總統，不到一天就可以「平息」俄烏戰爭。

川普2月曾讚揚中國領導人習近平，他接受福斯新聞（Fox News）訪問時也被問到，是否打算擴大在第一任期內發起與中國的貿易戰。

川普當時雖表示不打算重啟貿易戰，但他也說，會考慮徵收超過60%的關稅。

募款 川普 烏克蘭

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