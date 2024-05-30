川普封口費案開審 12位匿名陪審員決定備受關注

川普首宗刑事案的陪審團今天完成首次審議，在這名前美國總統尋求重掌權力之際，12位匿名陪審員的決定恐顛覆美國11月大選。

審理川普豔星封口費案的紐約陪審團12名成員今天開會近5小時後，法官讓他們回家過夜，準備明天繼續。

為顧及人身安全，陪審員均保持匿名，他們在另一個房間討論，讓77歲的川普和法庭其他成員等待著並猜測任何可能的進展。

解散之前，陪審團要求重新審查兩名證人的證詞，並再次聽取法官關於如何詮釋法律的指示。

經過數週聽取20名目擊證人證詞後，法律的聚光燈現在完全集中在這十幾位普通紐約客身上。

豔星封口費案中，川普被控偽造商業紀錄，以掩飾他私人律師柯恩（Michael Cohen）支付色情片女星「暴風女」丹尼爾斯（Stormy Daniels）13萬美元，換取她在2016年大選前對與川普的風流韻事保持沉默，以免影響川普當時前進白宮之路。

如果川普被判有罪，其政治影響將遠遠超過指控的嚴重性，因為距離11月5日總統大選僅5個月之際，這位參選人將成為一名被定罪的罪犯。