快訊

竹市晴空匯再度傳出火警 這次換A棟地下室疑似有焦味

太扯！前段抓蛇、後段放蛇 社子島里長怒轟：請你們來幹嘛

無框行動7月15日終止營運！新電信業者推攜碼接手4G吃到飽用戶 網精算有貓膩

川普再口出狂言！揚言「若中國犯台將轟炸北京」

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國前總統川普揚言若中國犯台，將會對北京發動攻擊。路透
美國前總統川普揚言若中國犯台，將會對北京發動攻擊。路透

華盛頓郵報報導，美國前總統川普近日在募款活動上又口出狂言，稱如果在他任期內俄羅斯入侵烏克蘭，他會轟炸莫斯科以作為回應；若中國入侵台灣，他也揚言對北京發動攻擊。

報導引述消息人士說法，在替選舉募資的閉門活動中，川普發表的言論經常「令支持者大吃一驚」，尤其是在外交政策領域。

曾獲川普派任駐歐洲安全暨合作組織（OSCE）大使的吉爾默（James Gilmore）日前在台灣對記者說，川普不是孤立主義者，而是試圖讓美國的盟邦更重視自身國防。

吉爾默說道，「我相信川普（前）總統（再度）執政後將支持台灣。他在第一個任期內就是如此。」

獨立報報導，川普任內確實力挺台灣，包括透過拜登政府持續進行的對台軍售案；近幾個月來，川普顯少提及烏克蘭，但去年他聲稱他能在不到一天時間內平息俄烏戰爭。

北京 川普 烏克蘭 美國

延伸閱讀

華爾街日報：川普若重返白宮 擬任命馬斯克當政策顧問

經濟日報社論／美國大選年 聯準會左右為難

川普封口費案／檢辯各執一詞 陪審員扮演關鍵角色

川普密件案法官 駁回檢方「禁言令」要求

相關新聞

川普再口出狂言！揚言「若中國犯台將轟炸北京」

華盛頓郵報報導，美國前總統川普近日在募款活動上又口出狂言，稱如果在他任期內俄羅斯入侵烏克蘭，他會轟炸莫斯科以作為回應；若...

拜登政府力挺核能 成立專家小組助電廠順利興建

美國白宮力挺大型核電廠，要幫助相關產業降低興建時可能遭遇的風險，因為大型核電廠的興建成本，有時可能高達數百億美元。

華爾街日報：川普若重返白宮 擬任命馬斯克當政策顧問

「華爾街日報」今天引述知情人士所言報導，美國前總統川普如果在11月大選獲勝重返白宮，將考慮任命電動車大廠特斯拉（Tesl...

美國民主黨將提前提名拜登

美國民主黨全國委員會廿八日表示，為解決俄亥俄州八月初提名截止問題，將在八月下旬芝加哥全代會前，以線上方式唱名表決，提前通...

川普封口費案／檢辯各執一詞 陪審員扮演關鍵角色

前總統川普的封口費案刑事審議接近尾聲，審判最快於29日進行；檢辯雙方各執一詞，陪審員將扮演關鍵角色。

封口費案判決出爐 拜登可能打破不談川普官司立場

紐約時報28日報導，即便川普的封口費案在紐約州刑事案被判有罪定讞，拜登連任競選陣營應該不會利用這件事操作選舉，還是遵守既...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。