川普再口出狂言！揚言「若中國犯台將轟炸北京」

華盛頓郵報報導，美國前總統川普近日在募款活動上又口出狂言，稱如果在他任期內俄羅斯入侵烏克蘭，他會轟炸莫斯科以作為回應；若中國入侵台灣，他也揚言對北京發動攻擊。

報導引述消息人士說法，在替選舉募資的閉門活動中，川普發表的言論經常「令支持者大吃一驚」，尤其是在外交政策領域。

曾獲川普派任駐歐洲安全暨合作組織（OSCE）大使的吉爾默（James Gilmore）日前在台灣對記者說，川普不是孤立主義者，而是試圖讓美國的盟邦更重視自身國防。

吉爾默說道，「我相信川普（前）總統（再度）執政後將支持台灣。他在第一個任期內就是如此。」

獨立報報導，川普任內確實力挺台灣，包括透過拜登政府持續進行的對台軍售案；近幾個月來，川普顯少提及烏克蘭，但去年他聲稱他能在不到一天時間內平息俄烏戰爭。