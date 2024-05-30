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拜登政府力挺核能 成立專家小組助電廠順利興建

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國喬治亞州沃格特（Vogtle）核電廠。 美聯社
美國喬治亞州沃格特（Vogtle）核電廠。 美聯社

美國白宮力挺大型核電廠，要幫助相關產業降低興建時可能遭遇的風險，因為大型核電廠的興建成本，有時可能高達數百億美元。

彭博資訊報導，在白宮一場國內核能部署高峰會上，拜登政府宣布將成立專家小組，專事於支援大型核電廠擴建，避免工程延誤。根據美國核能產業組織「核能研究所」（NEI）的資料，現在有一些公用事業公司正在考慮興建大型核電廠。

美國最新一座商轉的大型核電廠，是南方公司（Southern Co.）位於喬治亞州的沃格特（Vogtle）核電廠第四號機組，這座擴建廠工期延誤七年，而且超出預算160億美元。

白宮支持核能，拜登政府說，美國要達到氣候以及潔淨電力目標，需要核能。自2013年起，由於不敵較便宜的天然氣發電和再生能源發電，美國陸續關閉了12座核子反應爐發電機組。拜登政府已定下電力產業要在2035年以前達到無碳的目標，美國2050年之前要成為淨零碳排經濟體。

核能 核電 美國

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