中國大貓熊年底前重返美動物園 貓熊外交邁入新時代
美國第一夫人吉兒（Jill Biden）與華府官員出乎預料宣布，中國將在今年底前將2隻大貓熊送回華盛頓特區的史密森尼國家動物園，象徵美中貓熊外交進入新時代。
法新社報導，第一夫人吉兒在社群媒體X發文說，「各地孩子能在我們的國家動物園再次觀賞可愛的大貓熊，並享受一段愉快的冒險，我們對此興奮不已」。
史密森尼國家動物園（Smithsonian National Zoo）發表聲明說，根據一項為期10年的繁殖和研究協議，中國將新送來一對名為寶麗（Bao Li）和青寶（QingBao）的大貓熊。動物園稱讚這是「歷史性的時刻」，證明這是園方與中國同行合作帶來的好處。
路透社報導，數月前在美中緊張關係加劇之下，史密森尼國家動物園將3隻大貓熊送回中國。
之後華府與北京已加強接觸，使去年觸及歷史低點的兩國關係基礎更加穩固。
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