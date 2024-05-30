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美國民主黨將提前提名拜登

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓報導
美國民主黨全國委員會28日表示，為解決俄亥俄州8月初提名截止問題，將在8月下旬芝加哥全代會前，以線上方式唱名表決，提前通過提名拜登為總統候選人。(美聯社)
美國民主黨全國委員會28日表示，為解決俄亥俄州8月初提名截止問題，將在8月下旬芝加哥全代會前，以線上方式唱名表決，提前通過提名拜登為總統候選人。(美聯社)

美國民主黨全國委員會廿八日表示，為解決俄亥俄州八月初提名截止問題，將在八月下旬芝加哥全代會前，以線上方式唱名表決，提前通過提名拜登為總統候選人。

拜登二○二○年也是在線上接受全國委員會提名，當時受新冠疫情影響，民主黨和共和黨的全代會均改在線上舉行；這也是美國兩百多年選舉史來，首次迎來全線上的全國造勢活動。

民主黨全國委員會對多家美國媒體證實，將調整黨內規範，讓拜登先獲得提名，再參加全代會，這是為了要解決俄亥俄州八月七日提名截止問題。

俄亥俄州規定，八月七日前未提名者，候選人將無法登上選票被選民勾選；這直接影響到民主黨的提名日程，民主黨全代會八月十九日至廿二日舉行；共和黨全代會七月十五日至十八日舉行，則不受影響。

阿拉巴馬州也有類似問題，州議會已透過修法解決；這也不是俄亥俄州首次碰到這項問題，他們在二○一二年與二○二○年都透過臨時性修法解決提名截止問題。

美國廣播公司（ＡＢＣ）報導，俄亥俄州參議院廿八日舉行特別會議，處理此議題，但掌握州參議院的共和黨人把另一個攸關競選資金的法案包裹處理，引發民主黨反對。

即便州參議院順利通過，也還要等眾議院採取行動，美聯社報導，俄亥俄州眾議院正舉行兩天的聽證會，卅日才會投票。

民主黨全國委員會主席哈里森表示，「俄亥俄共和黨人同意，拜登的名字會出現在俄亥俄州等五十州的總統選票上。待到行動之際，他們每次都沒有動作，民主黨人決定靠自己收拾殘局。」

主席表示，透過線上唱名表決，民主黨將確保，共和黨人無法再透過無能或黨派手段來削弱美國的民主，讓俄亥俄州的選民可以選擇其總統候選人。

民主黨全國委員會規畫，先以線上方式，唱名各州代表輪流說明投給候選人得票數，最終提名拜登與賀錦麗搭檔，代表民主黨參加二○二四年總統選舉；民主黨仍會透過十九日起舉辦的全代會，在芝加哥舉行所有活動，包含走完各種程序。

目前仍不確定民主黨何時舉行線上提名程序。

拜登 民主黨 美國

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