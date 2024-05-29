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影╱美軍F-35B戰機墜毀！爆炸起火濃煙直竄 飛行員彈跳逃生重傷
美軍一架F-35B隱形戰機28日在新墨西哥州阿爾伯克基國際機場墜毀，機上的1名飛行員成功彈射逃生。
ABC報導，根據機場官員和消防部門說法，肇事戰機上只有一名飛行員，獲救時意識清醒，但傷勢嚴重，送往醫院救治。此外，現場火勢已批滅，航班營運也已恢復正常。
美國官員透露，肇事戰機是美國海軍陸戰隊的一架新型F-35B戰機，事發時由一名國防合約管理局的飛行員駕駛從製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin Corp.）的工廠交付管理局。
洛克希德馬丁公司表示，肇事戰機當時從德州沃思堡飛往加州愛德華空軍基地，在新墨西哥州科特蘭空軍基地加油後墜毀，稱飛行員安全彈射逃生，「安全是我們的首要任務，我們將遵循適當調查程序」。
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