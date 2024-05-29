美國連假週末多州遭龍捲風襲擊 至少釀23死

美國陣亡將士紀念日（Memorial Day）長週末假期間，許多地區遭到龍捲風等強烈天氣現象襲擊，造成至少23人死亡。今天清晨德州北部又遭伴隨破壞性風勢和冰雹的強烈風暴襲捲。

美聯社報導，過去這週末美國各地出現的毀滅性風暴，在德州、奧克拉荷馬州、阿肯色州、密蘇里州和肯塔基州奪走人命。

其中在德州，據官員表示，庫克郡（CookeCounty）的一個露營車園區25日遭到一個龍捲風侵襲，有7人喪命。在阿肯色州則合計通報有8人死亡。

在奧克拉荷馬州，當局表示在杜爾沙（Tulsa）東方的梅斯郡（Mayes County）有2人身亡。在密蘇里州，一名露營男子的帳篷26日遭到掉落的巨大樹枝壓下，造成男子喪命。

肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）昨天則在一場記者會上表示，州內共有5人死於風災。

經過週末風暴後，在肯塔基州、阿肯色州、西維吉尼亞州和密蘇里州今天合計仍有約16萬戶住宅和商家停電。

德州北部也通報有大規模停電，包括在大城市達拉斯和沃斯堡（Fort Worth）。根據PowerOutage.us的資料，當地今天仍有近60萬用戶停電，其中在達拉斯郡有35萬多戶。