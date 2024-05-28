華府陣亡將士紀念日遊行 駐美官員巨幅國旗齊參與

華府今天舉行陣亡將士紀念日遊行，駐美公使姜森等人受邀觀禮並上台致詞，感謝美國與盟友並肩作戰，確保全球的自由民主與繁榮。遊行隊伍中並出現由33名台僑合舉的巨幅中華民國國旗。

每年5月的最後一個週一是美國紀念所有在戰爭中殉職的陣亡將士紀念日（Memorial Day），全美各地在這個國定假日都有許多紀念活動，緬懷殞落戰場的英雄，華府則有盛大的遊行，今年有超過百餘隊伍參加。

這場遊行由民間組織美國退伍軍人中心（AmericanVeterans Center，AVA）舉辦，美國參謀首長聯席會議主席布朗（Charles Q. Brown Jr.）、海軍作戰部部長弗蘭切蒂（Lisa Franchetti）與許多軍官都出席，感念陣亡將士對國家的貢獻。

駐美代表處也受邀觀禮，包括姜森、擔任退伍軍人事務組組長的備役少將倪邦臣、軍事代表團團長魏中興等人。他們坐在觀禮舞台第一排，與布朗、弗蘭切蒂、美國退伍軍人中心人員、及與會的美國軍方將領有許多互動。

布朗致詞表示，每年的陣亡將士紀念日，「我們齊聚一堂向那些為國家犧牲的勇敢男女致敬，他們的勇氣和無私精神保護我們的自由。我們欠他們一份感激之情，永遠無法償還。」他強調，這場遊行不只是紀念，「也提醒我們自由的代價。」

布朗對陣亡將士的家屬們說，「你們的堅韌和力量激勵我們所有人」，紀念陣亡將士的同時，「我們承諾將堅守他們為之奮鬥和犧牲的理念。」

這場遊行也邀請許多其他國家大使館的外交官員出席觀禮。駐美代表俞大㵢原訂出席，但他出差到外州，因天氣因素而來不及搭機返回華府，由代理他出席的姜森上台致詞。姜森也是唯一受邀上台致詞的外國代表。

姜森說，中華民國與美國的關係可回溯至第二次世界大戰，「我們肩並肩作戰，捍衛自由、民主、及共同的價值」。他出身軍人家庭，了解軍人家庭為國家的犧牲，感謝美國現役、退役軍人及他們家人的奉獻，不只保護美國，美國也在全球與盟友夥伴並肩，確保全球的自由、民主與繁榮。

備役少將倪邦臣接受中央社訪問時指出，陣亡將士紀念日是美國的國殤日，也是非常重要的節日，各大城市都有相關活動，以華府遊行的規模最盛大。

倪邦臣指出，旅居華府的中華民國榮光聯誼會2005年起就參與美國退伍軍人中心的陣亡將士紀念日活動，每年都組成兩國聯合旗隊參與遊行。台灣2022年在駐美代表處增設退伍軍人事務組後，更密切協調相關合作，去年首度有一幅巨幅的中華民國國旗現身遊行隊伍，讓中華民國國旗展現在美國民眾面前。

華府陣亡將士紀念日遊行有超過上百個團體參加，包括多名曾參與二戰的老兵，他們坐在車上行經主舞台時，受到群眾熱烈歡呼與敬禮。

美國遊行隊伍結束後，接著出場的是二戰同盟國的國旗旗隊，其中也包括中華民國國旗。不久後登場的即是中華民國巨幅國旗，由33名台僑與留學生合舉。

主辦單位介紹時說，這面50英尺的旗幟來自中華民國，更廣為人知的名稱是台灣，這個隊伍紀念美國與中華民國自二戰來的長久關係，這個關係持續至今。台灣是美國維護民主和人權的堅定朋友和夥伴。國旗進場時，觀眾台也響起掌聲。

在紀念活動表演的美國歌手甘特（Erin Gantt）接受中央社訪問時指出，她的父親和叔叔在二戰時服役，母親則在二戰期間參與戰爭物資生產，在華府的海軍造船廠為火箭裝配助推器，她很榮幸多年來都能在紀念日以歌曲追思親人。

畢業於西點軍校、曾在軍隊服役20年的郝蘭德（Philip C. Hyland）說，陣亡將士紀念日對美國非常重要，美國許多人有親戚或認識的人戰死沙場，民眾平常不太會想到他們，有這麼一個紀念日，可以了解這些英雄的故事，記住他們的奉獻。