以色列國防軍致命空襲打臉美方 拜登政府恐喊卡軍援
以色列26日夜襲加薩拉法釀成45人罹難、249人受傷，美國媒體Axios報導指出，2名美國官員透露拜登政府正在評估國防軍是否踩紅線，結果恐怕影響美國對以色列的軍援。
美國總統拜登5月初警告以色列，倘若國防軍進攻拉法人口中心，美國將停止運送部分美製侵略武器。
一名美國官員說，白宮正在了解實際發生的情況，以此決定是否有必要採取行動。白宮國安發言人也向Axios表示，拜登政府正積極與國防軍及當地盟也接洽，以評估發生的一切。
知情美國官員隨後解釋，造成拉法大規模難民的人道危機可能也構成拜登認為的紅線。
國防軍26日空襲是拉法5月初以來最致命襲擊，加薩哈瑪斯衛生官員表示，罹難者多半是婦孺。
3名美國官員稱，致命空襲前幾天，白宮官員認為已經成功對以色列在拉法的作戰計畫發揮重大影響，有利於避免大規模平民傷亡，包含國安顧問蘇利文上周出訪以色列，與以色列國防部部長加蘭特及參謀長哈勒維磋商數小時。
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