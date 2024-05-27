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龍捲風和風暴襲擊 美國中部多州至少14死

中央社／ 休士頓26日綜合外電報導
龍捲風席捲美國德克薩斯州坦普爾市，市民住宅遭受破壞。 路透
龍捲風席捲美國德克薩斯州坦普爾市，市民住宅遭受破壞。 路透

龍捲風和極端風暴肆虐美國德克薩斯、阿肯色、奧克拉荷馬在內多州，在美國中部至少造成14人喪生。

法新社報導，風暴昨天深夜開始襲擊北美大平原（Great Plains）地區，造成數以十萬計用戶無電可用，搜救工作持續進行中。

在德州，據美國廣播公司（ABC）當地分支WFAA報導，庫克郡（Cook County）警長薩賓頓（Ray Sappington）在記者會中表示，一起龍捲風橫掃達拉斯（Dallas）以北谷景地區（Valley View area），造成7人罹難。搜救工作持續進行中。

這起龍捲風摧毀多間住家和一個加油站，造成一條州際公路上多車翻覆。薩賓頓受訪時表示，災損「相當廣泛」。

在奧克拉荷馬州，梅斯郡（Mayes County）緊急事務主管簡森（Johnny Janzen）告訴福斯新聞頻道（FoxNews）當地分支，該郡昨天深夜遭到一起龍捲風襲擊，至少造成兩人死亡。

在阿肯色州，當局向ABC的當地分支KATV證實，今天清晨的風暴造成5人喪生，電線桿和樹木倒塌，部分地區發生暴洪。

在印第安納州，印第安納波利斯500（Indianapolis 500）大賽今天因為風暴而被迫延後數小時展開，主辦單位要求車迷離開看台找地方躲避。預計吸引12萬5000人的這項大賽是美國最具指標性汽車賽事之一。

根據追蹤網站PowerOutage.us資料，隨著這個風暴系統在美國境內移動，從德州到堪薩斯州、俄亥俄州以東和肯塔基州，有近49萬用戶無電可用。

當局持續對多個地方發布龍捲風警報。

美國 風暴 龍捲風

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