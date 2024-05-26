快訊

中職／悍將攻蛋3場破5萬人、帶財5千萬 場均躍居聯盟第一

高雄千萬藍寶堅尼遭棒擊！兩人亂棒狂砸「Urus」58下 專挑車窗下手

卸任一周就神隱？蔡英文缺席黨職改選 民進黨中央地方「無人知」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搶第三勢力選票踢鐵板？川普赴自由黨大會喊「不該互鬥」慘被噓

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
美國總統參選人川普今天在自由黨全國代表大會遭台下觀眾噓聲對待，與他造勢時總被死忠支持者吹捧的情景有天壤之別。路透
美國總統參選人川普今天在自由黨全國代表大會遭台下觀眾噓聲對待，與他造勢時總被死忠支持者吹捧的情景有天壤之別。路透

美國總統參選人川普今天在自由黨全國代表大會（Libertarian National Convention）遭台下觀眾噓聲對待，與他造勢時總被死忠支持者吹捧的情景有天壤之別。

路透社報導，主張政府權力和個人自由有限的自由黨，指責共和黨人川普在擔任總統期間倉促研發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，疫情期間也未採取更多措施，來阻止對未接種疫苗者實施公共衛生限制。

川普在華盛頓走上講台時，觀眾群中響起噓聲和嘲笑聲，另有一小群川普支持者為他歡呼。

針對川普遭到不友善的對待，川普團隊尚未回應置評請求。

2017年至2021年間擔任總統的川普隨即提起他在4項聯邦和州起訴中面臨的88項重罪指控，他說「如果我以前不是自由主義者，我現在是了」。他譴責拜登政府以及拜登的民主黨同僚是「左翼法西斯主義崛起」的一環。拜登和川普將於11月5日總統選舉中再次對決。

在預計是五五波的這次選舉中，自由黨在稅收和政府規模等議題上，與共和黨的政策共通點比和民主黨多，因此川普正試圖爭取自由黨支持。

川普說：「我們不該互鬥。」他請自由黨和他聯手擊敗拜登，但換來許多人噓聲以對，儘管觀眾中絕大多數人強烈反對拜登和他的政府。

2020年大選自由黨僅在全國拿下1.2%選票，即約180萬張，但因為今年11月大選可能會由少數幾個搖擺州的數萬張選票決定勝負，川普急著尋求爭取自由黨的支持。

共和黨總統參選人很少出席自由黨集會，川普今天參加自由黨大會，不難看出他和競選團隊有多認真對待獨立參選人小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）的威脅。

小羅勃．甘迺迪昨天在自由黨全國代表大會發表演說；他長期反對疫苗與防疫限制措施。

共和黨 大選 川普 拜登 民主黨 疫苗

延伸閱讀

川普稱當選將驅逐百萬無證客 專家警告：是場噩夢

拜登：堅定維護台海和平穩定 願使用武力保護盟友

交撕爛碎紙、私藏歐巴馬信函…川普密件門 解密檔案5看點

美國經濟「跌入糞坑」？克魯曼：道瓊4萬點打臉川普

相關新聞

搶第三勢力選票踢鐵板？川普赴自由黨大會喊「不該互鬥」慘被噓

美國總統參選人川普今天在自由黨全國代表大會（Libertarian NationalConvention）遭台下觀眾噓聲...

紐約市海灘救生員不足 無人機應急救援 海上投擲救生衣

隨著夏季的到來，紐約市的公共海灘於25日開放，然而紐約市正面臨救生員人手嚴重不足的問題。目前，全市僅有230名救生員可供...

中國環台軍演後 拜登：願使用武力保護盟友

拜登總統25日應邀在西點軍校(U.S. Military Academy)畢業典禮發表演說，他一再引用西點軍校2024年...

多數高齡族未做好長照規畫 無論費用、地點或心理皆無準備

隨著家人年紀漸長，長照是必須的規畫，但美聯社-NORC公共事務研究中心的一項民意調查顯示，大多數美國民眾不會談論長照的可...

相較去年12月高峰…無證客闖南部邊界 5月遽減54%

國土安全部的初步數據顯示，在5月的首21天內，從南部邊境非法入境的無證移民人數，與去年12月最高峰時相比，大幅減少54%...

亞太裔傳統月／漫畫家楊謹倫 掙扎中找到亞裔自豪感

小學五年級時，華裔漫畫家楊謹倫(Gene Luen Yang)就喜歡收集漫畫，還用最好的朋友的名字Jeremy創作漫畫。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。