快訊

五月天、蔡依林喊「我們中國」 賴清德表不捨：盼國人給予諒解、體諒

健康來得及／限制卡路里能更長壽？專家：人類很難做到但還是有好處

50歲後突患糖尿病？稍一不慎6原因恐讓你成為胰臟癌高危險群

狠心母經常餵食汽水配方奶 4歲女滿口蛀牙、糖尿病致死

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國俄亥俄州4歲女童荷柏（如圖）生前遭母親班克絲嚴重忽視與虐待，常喝汽水泡的嬰兒配方奶，最終因糖尿病併發症而腦死身亡。圖可見地上放有「激浪」汽水紙箱。取自X
美國俄亥俄州4歲女童荷柏（如圖）生前遭母親班克絲嚴重忽視與虐待，常喝汽水泡的嬰兒配方奶，最終因糖尿病併發症而腦死身亡。圖可見地上放有「激浪」汽水紙箱。取自X

紐約郵報報導，美國俄亥俄州一名婦女只餵年僅4歲的女兒食用汽水泡的嬰兒配方奶，導致女童因糖尿病併發症而腦死身亡，法院24日判過失殺人罪名成立，處至少9年有期徒刑。法院文件指出，女童生前從來沒有看過牙醫，口腔牙齒全部蛀光。

41歲班克絲（Tamara Banks）經常餵4歲女兒荷柏（Karmity Hoeb）食用碳酸飲料「激浪」（Mountain Dew，或譯為山露）泡的配方奶，導致荷柏在2022年1月因糖尿病酮酸中毒而腦死身亡。

1瓶22盎司的激浪汽水含有77克糖，而專家建議孩童每日攝取糖分應低於24克；荷柏早就過了食用配方奶的年齡。

消息指出，荷柏死前幾日已經出現「嚴重健康問題」的跡象，但班克絲拖到她全身發青、呼吸停止才叫救護車。

檢察官表示，荷柏生前受到嚴重忽視和虐待，沒有獲得適當飲食營養和醫療照護。根據法院文件，荷柏生前從未看過牙醫，死亡時滿口蛀牙，沒有一顆牙齒完好無缺。

事實上，班克絲此前有過一個兒子，也在4歲時因糖尿病陷入昏迷，最終死亡。

檢察官表示，不顧兒女死活的班克絲卻相當重視自身健康，不僅會定期拿處方簽，甚至會讓醫生上門看診。

至於荷柏的父親也承認犯下過失殺人，預計6月判刑。

殺人 糖尿病

延伸閱讀

50歲後突患糖尿病？稍一不慎6原因恐讓你成為胰臟癌高危險群

胰臟癌早期症狀不明顯 50歲患糖尿病等3族群當心

吃香蕉還能變快樂！營養師曝3時機最適合吃、4類人要避免食用

🎧｜母子糖友頻尿丟工作！刻在心裡的糖尿病4迷思

相關新聞

狠心母每日餵食汽水配方奶 4歲女滿口蛀牙、糖尿病致死

紐約郵報報導，美國俄亥俄州一名婦女只餵年僅4歲的女兒食用汽水泡的嬰兒配方奶，導致女童因糖尿病併發症而腦死身亡，法院24日...

德州烏瓦德小學槍擊2周年 家屬告META、槍械廠與「決勝時刻」發行商

美國德州烏瓦德市（Uvalde,TX）的羅布小學2022年5月24日發生槍擊案，19名學童和2名教師死於兇嫌拉莫斯（Sa...

佛羅里達大學中國學生會長非法運藥 將面臨刑事起訴

「佛羅里達政治」(Florida Politics)新聞網站報導，佛羅里達大學(University of Florid...

校史最年輕！11歲混血華裔社區學院畢業 她以後想當演員

加州爾灣市社區學院—爾灣谷學院(Irvine Valley College)23日晚舉行畢業典禮，現年11歲的華裔混血兒...

卡翠納受災雙胞胎被將軍抱起救出 19年後高中畢業致謝

2005年卡翠納颶風(Hurricane Katrina)侵襲紐奧良，造成巨大破壞及傷亡，當時陸軍中將杭納瑞(Russe...

盲聾狗狗跑出家門 慘遭美警連開2槍射殺…飼主崩潰喊告

美國密蘇里州斯特金市（Sturgeon）一名男子的5歲愛犬又聾又盲，日前意外跑出家門，卻被獲報前來的員警當場擊斃，令飼主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。