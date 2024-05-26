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舊金山台灣日 蕭美琴錄影為棒球、台美友誼喝采

中央社／ 舊金山25日專電
「舊金山台灣日」今天在美職大聯盟奧克蘭運動家隊登場，副總統蕭美琴透過預錄影片向球迷問好，表示台美都熱愛棒球，希望大家感受到台灣啦啦隊文化，也為台美友誼喝采。聯合報系資料照
「舊金山台灣日」今天在美職大聯盟奧克蘭運動家隊登場，副總統蕭美琴透過預錄影片向球迷問好，表示台美都熱愛棒球，希望大家感受到台灣啦啦隊文化，也為台美友誼喝采。聯合報系資料照

舊金山台灣日」今天在美職大聯盟奧克蘭運動家隊登場，副總統蕭美琴透過預錄影片向球迷問好，表示台美都熱愛棒球，希望大家感受到台灣啦啦隊文化，也為台美友誼喝采。

穿著印有TAIWAN 1和台灣黑熊的球衣，蕭副總統在祝賀影片中開心向奧克蘭運動家球迷表示，很高興能在「舊金山台灣日」和大家見面。

在全場沸騰氣氛中，蕭副總統說，在這個場合，「透過我們共同熱愛的棒球運動，慶祝台美之間的深厚連結」。這個活動凸顯加州台裔美國人社群的角色。

蕭副總統向球迷介紹，台灣和加州的連結，不僅棒球和科技，台灣國家公園裡有原始的山林、太平洋沿岸的美麗海灘上有充滿活力的衝浪，另外，灰熊是加州的象徵，在台灣，人民珍惜愛護台灣黑熊。

影片尾聲，蕭副總統感謝球迷對台灣日的支持，也希望大家享受台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars演出，體驗台灣特有的啦啦隊文化，並為棒球和台美友誼喝采。

「舊金山台灣日」連續第3年在奧克蘭運動家隊主場舉辦，現場大家換上同款球衣、手提同款式托特包，一同入場觀看球賽，成為凝聚旅美台灣人的一個精彩活動。去年，時任副總統賴清德也透過預錄影片表達祝賀。

今年活動主辦單位「T-League 台灣一級棒聯盟」除邀請Wing Stars表演外，台灣饒舌歌手大支、烏克麗麗演奏家馮羿也到場演出。

大支接受訪問時說，之前在NBA籃網表演過，這次能「解鎖美國職棒大聯盟」，像是演藝生涯的另一項里程碑。

馮羿告訴記者，美國大聯盟是一個盛大賽事，他很榮幸能到場表演，不覺得緊張，只覺得天氣很冷，並笑說自己體育不好，但從小會跟爸爸一起看球賽。

駐舊金山辦事處長賴銘琪說，今天有近4000名來自台灣的球迷聚集在一起，呈現出一股向心力，一同為台灣宣傳，透過電視轉播，會有更多人認識台灣。

賴銘琪說，雖然運動家隊今年球季結束後要先暫時搬去加州首府沙加緬度，之後再搬往賭城拉斯維加斯，相信台僑會持續努力讓大聯盟的台灣日活動延續，並預告今年9月，「台灣日」會在美國職棒大聯盟巨人隊登場。

巨人隊官網目前已經刊登相關訊息，巨人「台灣日」將於9月3日登場。當天巨人隊主場迎戰亞利桑那響尾蛇隊。

美國 舊金山 運動

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