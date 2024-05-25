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涉替中國情蒐逾10年 美國中情局港裔前探員認罪

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導
CIA提供法庭的馬玉清照片。取自司法部
CIA提供法庭的馬玉清照片。取自司法部

美國中央情報局（CIA）前探員、聯邦調查局（FBI）前特約語言專家馬玉清被控擔任中國間諜至少長達10年，他今天在夏威夷檀香山聯邦法院認罪。

法新社和美聯社報導，71歲的馬玉清（AlexanderYuk Ching Ma，音譯）是土生土長的香港人，後來入籍美國。他自1982年開始任職於中情局，獲得可接觸最高機密的權限。他於1989年離開中情局後，前往上海工作，2001年定居夏威夷。

馬玉清當庭認罪，坦承曾在2001年提供「大量機密美國國防資訊」給中國當局，儘管他當時已經長達12年未受雇於中情局。

根據美國司法部聲明，馬玉清與上海市國家安全局代表會面，是由另一名前中情局探員、馬玉清的血親居中安排，此人在上海出生，後來同樣入籍美國。司法部在聲明中將此人稱為「1號共謀者」。

聲明指出，雙方在飯店會談的第3天尾聲，中國「情報官員提供1號共謀者5萬美元（約新台幣161萬元）現金，馬玉清當場數錢」，「馬玉清和1號共謀者當時也同意繼續協助」中國情報單位。

2003年，作為調查計畫一環，馬玉清在夏威夷被聯邦調查局聘為語言專家，「讓他在一個活動可以被監控的外部地點工作」，能調查他與中國的聯繫。

2006年，馬玉清居住在夏威夷時，中國情報官員傳了情蒐對象的照片給馬玉清，馬玉清隨後聯繫共謀者，並說服他揭露至少2人的身分。

馬玉清承認，他獲得的資訊和他於2001年提供的情報「會被用來傷害美國，或有利於」中國當局。

馬玉清在聯邦調查局任職到2012年，目前無法從聲明中得知他的身分是如何被揭穿。

若法院接受，這份認罪協議將確保馬玉清與美國當局合作，而他將被判處10年徒刑。法院可能於9月11日宣判。

FBI 中共 中情局 美國 間諜

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