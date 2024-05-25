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憂中製光達感測器危國安 美國防開支法案將禁用

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導
美國聯邦眾議院本週提出的一項美國國防支出法案包含一項措施，將禁止在美國軍事系統中使用中國製的光達感測器。路透
美國聯邦眾議院本週提出的一項美國國防支出法案包含一項措施，將禁止在美國軍事系統中使用中國製的光達感測器。路透

美國聯邦眾議院本週提出的一項美國國防支出法案包含一項措施，將禁止在美國軍事系統中使用中國製的光達感測器。

路透社報導，這項措施由紐約共和黨眾議員史蒂芬尼克（Elise Stefanik）提出，將阻止美國國防部購買或使用中國製的光達感測器。此技術是一種光感測器，廣泛應用於自動駕駛車和無人機中，可以對機器四周環境建立3D立體視圖。

史蒂芬尼克在聲明中說：「隨著美國軍隊增加自主無人系統的使用，我的修正案傳達一個明確訊號，即美國不能依賴不受信任的光達，這會危及我們的國家安全並損害美國企業的競爭力。」

如果這項措施通過成為法律，將加劇美國對中國製光達感測器日益增長的不安。美國國防部1月時將光達系統大廠中國禾賽科技集團列入涉嫌與中國軍方合作的公司名單。

禾賽已起訴美國國防部，稱中國軍方沒有對該集團施加任何影響或控制，並表示被列入涉軍企業名單對公司的聲譽造成嚴重損害。

美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）去年告訴路透社，運輸部認為此類技術存在國家安全疑慮，有必要更好地了解「為我們運輸系統提供不同要素的不同企業真正所有權」。

中共 國安 國防部 美國

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