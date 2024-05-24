川普潛在副手拉馬斯瓦米呼籲 對台採戰略清晰立場

曾爭取代表共和黨競選總統的美國企業家拉馬斯瓦米告訴媒體，美國對於中國可能侵略台灣應該採「戰略清晰」立場，並「表明至少在可預見的未來，我們會保衛台灣」。

美國前總統川普（Donald Trump）尋求於今年11月總統大選重返白宮，拉馬斯瓦米（VivekRamaswamy）目前被視為角逐川普競選副手的人選之一。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，拉馬斯瓦米在他的家鄉俄亥俄州指出，美國傳統「戰略模糊」政策的嚇阻力「不足」。

拉馬斯瓦米22日接受日經亞洲訪問表示，藉由表明侵略台灣是踩到美國利益的紅線，「我認為我們實際上會能更有效確保和平」。

他還說：「當美國半導體業能獨立自主，當其他事態有所變化，總是可以重新評估我們是否希望恢復戰略模糊。」

美國總統拜登（Joe Biden）曾4度表態或暗示，美國將保衛台灣對抗中國侵略，但白宮官員一直堅稱美方政策並未改變。