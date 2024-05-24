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美大氣總署風暴預測創新高 7大型颶風恐襲北大西洋

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導
美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）預測今年颶風季將「非比尋常」，可能有多達7個3級或以上的大型颶風出現。路透社資料照
美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）預測今年颶風季將「非比尋常」，可能有多達7個3級或以上的大型颶風出現。路透社資料照

北大西洋6月1日起將進入颶風季，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）今天表示，預測今年颶風季將「非比尋常」，可能有多達7個3級或以上的大型颶風出現。

3級颶風風速超過每小時111英里（約178公里），可對房屋造成嚴重破壞、將樹連根拔起，且經常導致水電供應中斷數天甚至數週。

法新社報導，美國國家海洋暨大氣總署署長史賓拉德（Rick Spinrad）稱「從許多方面而言，這個季節將非比尋常」，並指由於大西洋溫度溫暖，加上與太平洋反聖嬰現象（La Niña）相關的天氣條件，預期風暴數量將增加。

據稱在人類造成的氣候變遷下，海水暖化與陸冰融化導致海平面上升，風暴因此遽增。

史賓拉德說道，國家海洋暨大氣總署歷年於5月發布的前景報告中，這次「關於具名風暴--包括颶風和大型颶風--的數量預測是最高的」，且只需一場風暴就足以摧毀一個社區。

根據國家海洋暨大氣總署，今年颶風季節總共可能形成17到25個風速超過每小時39英里（約63公里）的具名風暴，其中預計有8到13個風暴將達颶風強度。

美國國家氣象局（National Weather Service）局長葛蘭姆（Ken Graham）稱「當然有理由感到擔憂，但不須驚慌」，並敦促美國民眾為風暴可能來襲做好準備。

暖化 氣候變遷 美國 風暴 颶風

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