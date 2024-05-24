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吃完套餐不夠飽？女子因「少拿薯餅」朝麥當勞員工開8槍

聯合新聞網／ 綜合報導
女子到得來速點餐，宣稱餐點漏給竟開槍射擊。示意圖，非當事人。圖／ingimage
女子到得來速點餐，宣稱餐點漏給竟開槍射擊。示意圖，非當事人。圖／ingimage

美國德州一名女子開車到得來速購買餐點，明明已經拿到餐點還吃了，隨後她卻又回到現場宣稱自己沒有拿到薯餅。令人驚訝的是，只因為沒有拿到薯餅，她竟掏出槍來，對麥當勞員工怒開8槍射擊，幸好沒有造成任何傷亡。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，32歲的莎曼莎（Samantha Anthony）在2023年12月30日到德州聖安東尼奧一家麥當勞的得來速點餐，她清晨5點點完餐以後，拿著餐點驅車離開，不過半小時以後又回到現場，抱怨餐點遺漏。

莎曼莎說員工沒有給她薯餅和餅乾，於是員工便調閱監視器察看點餐過程。員工看完影片後發現，莎曼莎的腿上就放著一袋麥當勞的紙袋；員工提出要看紙袋內的物品，沒想到立刻引發莎曼莎暴怒。一開始她先是拍打得來速的窗戶大吼大叫，在現場大鬧30分鐘，但彷彿這樣還不能消除她的怒氣，之後她竟掏出槍來對現場員工開了8槍。

雖然當場員工都沒有受傷，但心理都受到不小的驚嚇和創傷。一名員工受訪時表示，當下她非常害怕，一度哭了出來，還造成恐慌症發作。莎曼莎被指控使用致命武器攻擊二級重罪，目前仍被警方拘留，保釋金為75000美元（約241萬台幣）。

槍擊 美國 麥當勞

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