首開全美先例…路易斯安那州通過法案 將墮胎藥列管制藥品

美國南部路易斯安那州州議會共和黨籍議員今天最終通過了一項法案，該法案將讓未經處方持有墮胎藥物行為構成刑事犯罪，總統拜登（Joe Biden）稱此事「令人怒不可遏」。

法新社報導，這項立法在州參議會以29對7票通過，在州眾議會以64對29票通過，是美國第一項把墮胎藥物列為受管制和危險藥物的立法。

這項法案一般預料將由共和黨籍州長藍德瑞（JeffLandry）簽署成為法律。

墮胎議題在美國總統大選前掀起激辯。11月總統大選將由民主黨籍現任總統拜登與可能的共和黨籍挑戰者前總統川普（Donald Trump）一決勝負。

該法案將美服培酮（mifepristone，俗稱RU-486）和米索前列醇（misoprostol）重新歸類為第4級藥物，這兩種藥物通常用於墮胎，包括在家中進行的藥物墮胎。此舉將這兩種藥物列入與安眠鎮定藥物煩寧（Valium）和贊安諾（Xanax）相同的分類。

在沒有處方的情況下持有上述藥物，將被判處最高5年徒刑和5000美元罰款。

獲得授權的醫藥從業人員將免於被起訴，如果孕婦是為了自用而持有該藥物，也免於遭到起訴。

總統拜登稱路州議員此舉「令人怒不可遏」。

拜登透過競選連任陣營發布的聲明指出：「這是川普推翻羅訴韋德案（Roe v. Wade）的直接結果。」聯邦最高法院2022年推翻1973年「羅訴韋德案」的裁決，終結對墮胎權近50年的憲法保障。

拜登說：「這對美國各地婦女來說是一段可怕的時期。如果川普再次掌權，他會試著讓路易斯安那等各州發生的事情成為全國的現實。」