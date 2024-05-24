川普又出狂言 稱非法移民建軍欲從內攻擊美國人

美國前總統川普今天在沒有證據的情況下聲稱，來自非洲、中東等地的移民「正組建一支軍隊」要「從內部」攻擊美國人，這是他使用煽動性言詞談論美國境內非法移民的又一例子。

綜合路透社與法新社報導，共和黨籍的川普在紐約市南布朗克斯區（South Bronx）一場集會中，試圖把來自中國、剛果民主共和國等國家的移民描繪成暴力威脅，但研究顯示，移民犯罪的可能性沒有比較高。南布朗克斯區以西語裔和非裔人口居多。

川普對支持者說：「看看這些人…他們體格很好，年紀在19到25歲，幾乎全是男的，看起來在兵役年齡。我想他們正在組建軍隊…他們想從內部攻擊我們。」

川普將參加11月總統大選，在競選過程中，他一再使用煽動性語言指控美國境內非法移民助長暴力犯罪，說他們是「動物」，會「毒害（美國）血統」。他舉出數起犯罪個案來佐證，而不是整體數據。

事實上，根據警方數據，紐約市去年的謀殺率比前一年下降12%，今年4月的整體犯罪率也比去年同期低5%。

川普說，「我們不要讓這些人進來奪走我們的城市、奪走我們的國家」，他承諾，如果他重返白宮，將展開「美國史上最大規模的罪犯驅逐行動」。

川普也試圖將非法跨越美墨邊界的破紀錄移民被捕人數與非裔、西語裔選民的經濟困境混為一談，聲稱這些移民搶走了他們的工作，但仍未提出證據。

距離大選只剩不到6個月，川普與民主黨籍總統拜登的競爭十分激烈。這場在布朗克斯區舉行的集會，是川普在拜登逐漸流失西語裔和非裔選票之際努力搶票的行動之一。

布朗克斯郡約55%的居民是西語裔，約1/3是非裔。川普的造勢活動通常以白人占絕大多數，今天卻有不同族裔的人到場。

近期民意調查結果顯示，川普正獲得愈來愈多非裔和西語裔族群支持，而這群人在2020年大選中是拜登勝出的重要因素。川普的選戰操盤手認為有機會爭取到足夠選票，在11月大選於搖擺州翻盤。

「紐約時報」與謝納學院（Siena College）今年3月的調查結果顯示，若川普與拜登再度對決，川普會獲得23%的非裔選民和46%的西語裔選民支持。與艾迪生媒體研究機構（Edison Research）的出口民調做比較，這些數字比川普2020年贏得的12%非裔選票和32%西語裔選票高出很多。

政治分析家認為，拜登流失有色族群的選票，部分原因是通貨膨脹對人民入不敷出的生活造成巨大衝擊。

60歲的羅沙（Ed Rosa）今天第一次參加川普的造勢活動，他曾經長期支持民主黨，但覺得2020年投票給拜登是個錯誤，因為民主黨「變得太過社會主義」，沒有處理好經濟和美墨邊界問題。

路透社在集會中訪問了9名表態今年會支持川普的西語裔和非裔選民，他們的主要理由也是經濟和移民問題。