快訊

解套！楊蕙如率網軍罵大阪辦事處 憲法法庭判侮辱職務罪違憲

服務處被改格鬥中心！林淑芬右勾拳痛擊麥玉珍 葉元之：參加奧運拳擊為國爭光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

川普又出狂言 稱非法移民建軍欲從內攻擊美國人

中央社／ 紐約23日綜合外電報導
前總統川普。美聯社資料照
前總統川普。美聯社資料照

美國前總統川普今天在沒有證據的情況下聲稱，來自非洲、中東等地的移民「正組建一支軍隊」要「從內部」攻擊美國人，這是他使用煽動性言詞談論美國境內非法移民的又一例子。

綜合路透社與法新社報導，共和黨籍的川普在紐約市南布朗克斯區（South Bronx）一場集會中，試圖把來自中國、剛果民主共和國等國家的移民描繪成暴力威脅，但研究顯示，移民犯罪的可能性沒有比較高。南布朗克斯區以西語裔和非裔人口居多。

川普對支持者說：「看看這些人…他們體格很好，年紀在19到25歲，幾乎全是男的，看起來在兵役年齡。我想他們正在組建軍隊…他們想從內部攻擊我們。」

川普將參加11月總統大選，在競選過程中，他一再使用煽動性語言指控美國境內非法移民助長暴力犯罪，說他們是「動物」，會「毒害（美國）血統」。他舉出數起犯罪個案來佐證，而不是整體數據。

事實上，根據警方數據，紐約市去年的謀殺率比前一年下降12%，今年4月的整體犯罪率也比去年同期低5%。

川普說，「我們不要讓這些人進來奪走我們的城市、奪走我們的國家」，他承諾，如果他重返白宮，將展開「美國史上最大規模的罪犯驅逐行動」。

川普也試圖將非法跨越美墨邊界的破紀錄移民被捕人數與非裔、西語裔選民的經濟困境混為一談，聲稱這些移民搶走了他們的工作，但仍未提出證據。

距離大選只剩不到6個月，川普與民主黨籍總統拜登的競爭十分激烈。這場在布朗克斯區舉行的集會，是川普在拜登逐漸流失西語裔和非裔選票之際努力搶票的行動之一。

布朗克斯郡約55%的居民是西語裔，約1/3是非裔。川普的造勢活動通常以白人占絕大多數，今天卻有不同族裔的人到場。

近期民意調查結果顯示，川普正獲得愈來愈多非裔和西語裔族群支持，而這群人在2020年大選中是拜登勝出的重要因素。川普的選戰操盤手認為有機會爭取到足夠選票，在11月大選於搖擺州翻盤。

「紐約時報」與謝納學院（Siena College）今年3月的調查結果顯示，若川普與拜登再度對決，川普會獲得23%的非裔選民和46%的西語裔選民支持。與艾迪生媒體研究機構（Edison Research）的出口民調做比較，這些數字比川普2020年贏得的12%非裔選票和32%西語裔選票高出很多。

政治分析家認為，拜登流失有色族群的選票，部分原因是通貨膨脹對人民入不敷出的生活造成巨大衝擊。

60歲的羅沙（Ed Rosa）今天第一次參加川普的造勢活動，他曾經長期支持民主黨，但覺得2020年投票給拜登是個錯誤，因為民主黨「變得太過社會主義」，沒有處理好經濟和美墨邊界問題。

路透社在集會中訪問了9名表態今年會支持川普的西語裔和非裔選民，他們的主要理由也是經濟和移民問題。

川普 移民

延伸閱讀

AI電話模仿拜登 假訊息阻止投票…政治顧問恐被罰600萬元

經濟日報社論／美中經貿走入全面對抗

交撕爛碎紙、私藏歐巴馬信函…川普密件門 解密檔案5看點

黨內初選撕破臉 海理鬆口：票投川普

相關新聞

首開全美先例…路易斯安那州通過法案 將墮胎藥列管制藥品

美國南部路易斯安那州州議會共和黨籍議員今天最終通過了一項法案，該法案將讓未經處方持有墮胎藥物行為構成刑事犯罪，總統拜登（...

川普又出狂言 稱非法移民建軍欲從內攻擊美國人

美國前總統川普今天在沒有證據的情況下聲稱，來自非洲、中東等地的移民「正組建一支軍隊」要「從內部」攻擊美國人，這是他使用煽...

美股今年漲12% 半數民眾誤認下跌 悲觀選民恐成拜登連任阻力

雖然美股表現強勁、今年迄今的漲幅達到12%，但美國民眾似乎漠不關心，哈里斯民調(Harris Poll)為衛報(The ...

拜登加班費新制 被質疑迫使企業裁員 限制工人工時 多個團體提告

由美國商業團體合組的聯盟22日晚間向德州謝爾曼(Sherman)聯邦法院提起訴訟，試圖阻止拜登政府4月下旬宣布放寬門檻，...

美國商業移民聯盟籲來美多年無證客 應發工作證 填補缺工問題

有線電視新聞網(CNN)23日報導，前總統川普揚言再度執政將驅逐數百萬無證客，但某些雇主則有不同看法。「美國商業移民聯盟...

AI電話模仿拜登 假訊息阻止投票…政治顧問恐被罰600萬元

聯邦通訊委員會(Federal Communications Commission，FCC)23日首次針對涉及生成式人工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。