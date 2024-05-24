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肯亞總統國是訪問 拜登宣布將列主要非北約盟友

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導
美國總統拜登在肯亞總統魯托國是訪問期間宣布他有意將肯亞列為美國的「主要非北約盟友」。路透資料照
美國總統拜登在肯亞總統魯托國是訪問期間宣布他有意將肯亞列為美國的「主要非北約盟友」。路透資料照

美國總統拜登今天以紅毯迎接肯亞總統魯托，並在魯托國是訪問期間宣布他有意將肯亞列為美國的「主要非北約盟友」。美國、中國和俄羅斯正在非洲大陸競逐影響力。

法新社報導，肯亞將成為第一個獲得「主要非北約盟友」（major non-NATO ally，MNNA）地位的撒哈拉以南非洲國家。目前另有18國被美國列為「主要非北約盟友」，包括烏克蘭。儘管沒有正式安全條約，美國仍加強與這些國家的軍事和外交關係。

魯托（William Ruto）這次具排場的國是訪問行程，包括召開聯合記者會和出席白宮豪華晚宴。魯托來訪正值美國和法國在非洲處於不利地位；中國對非洲大規模投資，以及俄羅斯在當地積極利用準軍事團體暗中行動，使得地緣政治平衡正在改變。

稍早在白宮南草坪，拜登在儀隊前向魯托致意，強調兩國「因相同的民主價值觀而團結在一起」。

隨後兩位領袖的聯合聲明指出，拜登「宣布他有意將肯亞列為主要非北約盟友」。北約是北大西洋公約組織（NATO）的簡稱。

拜登和魯托在聲明中說：「這是我們兩國具有密切關係的有力象徵。」

雙方在白宮橢圓形辦公室會談時，也聚焦於肯亞將帶領國際警察任務團前往海地。海地這個加勒比海小國因多月來的幫派暴力和政治混亂而陷入人道危機。

一位不具名的白宮官員表示：「全球民主顯然處於不利地位，我們認為肯亞在東非是一個重要且穩定的民主國家。」

北約 美國 肯亞

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