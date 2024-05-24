力挺以色列 美眾院議長將邀納坦亞胡赴國會演講
以哈戰爭持續進行之際，美國共和黨籍聯邦眾議院議長強生（MikeJohnson）今天宣布，以色列總理納坦亞胡（BenjaminNetanyahu）即將在美國國會演講。
強生表示：「我們很快會在國會大廈的聯席會議中接待尼坦雅胡總理。」他說，納坦亞胡這次訪問將標誌著「（美國）對以色列政府的強烈支持」。
以色列本週遭受雙重挫折，其一是歐洲3國承認巴勒斯坦國，另一則是國際刑事法院（ICC）檢察官宣布，他將尋求對納坦亞胡和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）領導人發出逮捕令，因為他們在加薩衝突中犯下戰爭罪，美國國會在此時刻向納坦亞胡提出邀請。
自去年10月7日哈瑪斯武裝分子跨境突襲以色列而爆發以哈戰爭以來，美國一直是以色列的堅定支持者。
但在加薩平民死亡人數增加下，美國民主黨籍總統拜登不斷敦促納坦亞胡緩和在加薩的行動，並揚言要對以色列停供武器，但此舉遭共和黨人反對。
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