快訊

在野有人倒戈？ 民進黨團提案一度59票 藍委面面相覷

電動機車戰／電動機車銷量4年淪落到腰斬 砸錢補助為何還發不完？

首季七都房價全漲！ 一表看「這縣市」有多誇張

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2人為了買PS5或Switch大吵！他氣到跳上引擎蓋 慘遭妻子甩下車亡

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國44歲女子文妮絲與丈夫為了買哪款遊戲機發生爭吵，導致丈夫身亡。取自YouTube
美國44歲女子文妮絲與丈夫為了買哪款遊戲機發生爭吵，導致丈夫身亡。取自YouTube

美國密西根州44歲女子文妮絲（Vinnice Leon）與丈夫羅伯特（Robert Leon）為了買哪款遊戲機發生爭吵，文妮絲不顧丈夫意願，買了任天堂Switch而不是PS5，導致丈夫氣到衝到引擎蓋上，被她甩下車重傷身亡。

事發於3月25日中午12時35分左右在密西根州霍蘭市（Holland）當地速食店Wendy's餐廳外，文妮絲當時試圖開車離開停車場時，丈夫羅伯特跳上引擎蓋，隨後被文妮絲甩下車並撞到頭部，導致嚴重腦出血，送醫後不幸身亡。

據報導，羅伯特希望文妮絲買PS5，但文妮絲執意買了Switch。文妮絲近日因危險駕駛致他人死亡罪被正式起訴，文妮絲20日出庭後，繳交1000美元保釋金後獲釋，案件將於28日再度庭審，恐被判最高1年監禁和1000美元罰款。

文妮絲日前接受福斯新聞採訪時堅稱，她當時無意傷害丈夫，是被暴怒的丈夫嚇到，「他真的很生氣，我從來沒看過他那樣發脾氣，對我大吼大叫，還對我動手，先是打了我一巴掌，接著又打我手臂，把當時也在車上的女兒嚇壞，所以他下車時，女兒一直叫我開車。他甚至試圖打破車窗。」

文妮絲強調，她當時只是想開到附近停車場，讓丈夫可以冷靜一下，沒想到對方突然跳上車又摔了下來。

丈夫 停車場

延伸閱讀

影／夫妻行走斑馬線上被撞飛天 駕駛未禮讓行人開罰

McLaren F1 GTR中古引擎蓋為何敢賣160萬？

影／傻眼！打開引擎蓋驚見鳥巢、小老鼠 苗栗監理站首見、車主也嚇到

金桂冠文學獎改編電影《短句之國》 最療癒的生活喜劇

相關新聞

明年春季部署！美空軍公布B-21「突襲者」轟炸機首張飛行照

《今日美國報》（USA Today）報導，美國空軍22日發布最新型可搭載核彈的隱形戰略轟炸機B-21「突襲者」（Raid...

2人為了買PS5或Switch大吵！他氣到跳上引擎蓋 慘遭妻子甩下車亡

美國密西根州44歲女子文妮絲（Vinnice Leon）與丈夫羅伯特（Robert Leon）為了買哪款遊戲機發生爭吵，...

美國佛教界慶衛塞節 首度經行華盛頓紀念碑

來自不同國家、跨派別的佛教界代表今天在華府的華盛頓紀念碑聚會，以經行的方式慶祝佛教的衛塞節。美國總統拜登稍早也發表聲明，...

美將中國電動車關稅提高到100% 馬斯克反對：扭曲市場的行為不好

美國政府宣布將對電動車及電池、電腦晶片和醫療產品等一系列中國銷美商品大幅加徵關稅，其中部分將於8月1日生效。對此，特斯拉...

密件門首次聽證 川普要求撤案 控FBI「突襲搜索」違憲

前總統川普的「密件門」案延遲審判後，佛羅里達州南區聯邦區域法院法官甘農(Aileen Cannon)22日首次開庭審理，...

交撕爛碎紙、私藏歐巴馬信函…川普密件門 解密檔案5看點

前總統川普「密件門」聯邦起訴案多項檔案在佛州南區聯邦區域法院法官甘農(Aileen Cannon)同意下解密，新聞周刊(...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。