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美將中國電動車關稅提高到100% 馬斯克反對：扭曲市場的行為不好

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
特斯拉創辦人馬斯克反對美國向中國電動車加徵關稅。歐新社
特斯拉創辦人馬斯克反對美國向中國電動車加徵關稅。歐新社

美國政府宣布將對電動車及電池、電腦晶片和醫療產品等一系列中國銷美商品大幅加徵關稅，其中部分將於8月1日生效。對此，特斯拉創辦人馬斯克23日表示，反對美國對中國電動車加徵關稅，不贊成任何扭曲市場的措施。

馬斯克23日在巴黎舉行的Viva Technology科技會議上指，特斯拉和他自己都沒有要求向中國電動車加徵關稅，因此得知華府的行動時感到很驚訝，認為抑制自由貿易或扭曲市場的行為並不好。

此外他還說，特斯拉在中國市場的競爭相當激烈，沒有面對關稅，也沒有特殊待遇，但仍有良好表現，因此不贊成加徵關稅。

馬斯克1月曾警告，中國汽車製造商將在沒有貿易壁壘的情況下「摧毀」全球競爭對手，稱「如果不設立貿易壁壘，它們幾乎將摧毀世界上大多數其他汽車企業。」

拜登政府維持前總統川普提出的多項關稅，同時提高其他關稅，包括將電動車關稅提高4倍至100%以上。 白宮表示，新措施影響價值180億美元的中國進口商品。

特斯拉 電動 馬斯克

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