美第2例人類禽流感 未發現人傳人跡象

美國衛生當局今天宣布，禽流感在乳牛群中廣泛傳播之際，第1例人類感染禽流感病例發生不到兩個月後，又發現第2例人類禽流感病例，但目前並無證據顯示有人傳人跡象。

當局表示，這兩名H5N1感染者都是乳牛場工人，第1例在德州發現，第2例在密西根州，他們症狀輕微，現已康復。

儘管出現第2例，美國疾病管制暨預防中心（U.S.Centers for Disease Control and Prevention, CDC）表示，評估民眾面臨的風險仍「低」，也沒有人傳人跡象，但預期還會出現更多病例。

疾管中心表示，自3月以來針對這位密西根州工人等近40人進行檢測，受檢者都與某座乳牛場有關。

疾管中心還說，鑑於「感染乳牛的生乳病毒含量高，以及這種病毒在乳牛中的傳播程度，可能還會發現其他類似的人類病例」，但因為這些都是「未持續傳播的零星人類感染，不會改變疾管中心對美國民眾的風險評估」。

根據密西根州衛生與公共服務部，感染的工人症狀溫和，現已康復。從那名工人身上採集兩份樣本，一份來自鼻子，另一份來自眼睛，只有眼睛樣本檢測呈陽性。

疾管中心表示，「與德州病例類似，患者僅報告了眼部症狀。」

截至今天為止，美國50個州中的9個州共有52個牛群感染禽流感。

美國農業部表示，已證實同一牛群內乳牛相互傳染，以及與牛群流動相關的乳牛場之間的病毒傳播。