員工心懷不滿開槍 費城附近公司2死3傷

美國賓州費城（Philadelphia）附近今天發生槍擊事件，有關當局表示，一名心懷不滿的員工在一家亞麻布供應公司開槍，造成2人喪生、3人受傷。

路透社報導，賓州徹斯特市（Chester）警方在簡報會上說，一名男子於上午9時左右進入徹斯特的德拉瓦郡亞麻布公司（Delaware County Linen）後開火。根據官網，這家公司向飯店和餐廳提供亞麻布製品租賃和清洗服務。

警方表示，槍手犯案後試圖逃跑，後來在附近社區落網。目前還沒有其他有關犯嫌的資訊。

德拉瓦郡檢方表示，這是一起職場槍擊事件，犯嫌持手槍對5名員工洩憤，其中1名倖存者傷勢危急。另外兩名傷者情況有待進一步了解。

徹斯特市長魯茨（Stefan Roots）在記者會上表示，受傷的人當中包括這名槍手從前的一位主管。

魯茨說：「美國任何地方都不應容許槍枝暴力、職場暴力。」