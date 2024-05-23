員工心懷不滿開槍 費城附近公司2死3傷
美國賓州費城（Philadelphia）附近今天發生槍擊事件，有關當局表示，一名心懷不滿的員工在一家亞麻布供應公司開槍，造成2人喪生、3人受傷。
路透社報導，賓州徹斯特市（Chester）警方在簡報會上說，一名男子於上午9時左右進入徹斯特的德拉瓦郡亞麻布公司（Delaware County Linen）後開火。根據官網，這家公司向飯店和餐廳提供亞麻布製品租賃和清洗服務。
警方表示，槍手犯案後試圖逃跑，後來在附近社區落網。目前還沒有其他有關犯嫌的資訊。
德拉瓦郡檢方表示，這是一起職場槍擊事件，犯嫌持手槍對5名員工洩憤，其中1名倖存者傷勢危急。另外兩名傷者情況有待進一步了解。
徹斯特市長魯茨（Stefan Roots）在記者會上表示，受傷的人當中包括這名槍手從前的一位主管。
魯茨說：「美國任何地方都不應容許槍枝暴力、職場暴力。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言