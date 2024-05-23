台美駕照互惠推進 華州官員：雙邊緊密關係最佳實踐

台美駕照互惠協定持續推進，在猶他州上週簽署協定後已遍及全美37州。華盛頓州近日簽署續約，華州監理廳廳長葛拉斯帕表示，此協定是台美雙邊緊密關係的最佳實踐。

隨著台美夥伴關係近年持續增溫，越來越多企業人士和學生赴美交流。駐美外交人員持續推動台美駕照互惠協定，至今已普及全美37個州。

駐西雅圖辦事處與華盛頓州自2014年簽署駕照互惠協定，協定屆滿10週年，嘉惠5000台灣人民。且華盛頓州近來科技和工智慧產業發展蓬勃，台灣人赴當地交流人數持續增加。駐西雅圖辦事處透過新聞稿表示，20日雙方已簽署續約。

華盛頓州由監理廳廳長葛拉斯帕（Marcus Glasper）代表簽約，他表示，這份協定是台美雙邊緊密關係的最佳實踐。數名台灣留學生到場見證，別具意義。

駐西雅圖辦事處長甄國清表示，全美已有37州與台灣簽署駕照互惠協定，讓更多台灣人民受惠，不僅有助提高雙方企業派駐人士和留學生安頓生活之便利性，更進一步提升台美經貿投資及學術文化交流。

華盛頓州目前與台灣，以及日本、韓國及德國等國簽署駕照互惠協定。台灣2023年是華盛頓州第6大貿易夥伴，雙方經貿總額約38億美元（約新台幣1227億元）。