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川普初選最後對手海理首度表態 票投川普

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
海理22日在華府智庫哈德遜研究所表態支持川普。美聯社
海理22日在華府智庫哈德遜研究所表態支持川普。美聯社

川普參加共和黨總統黨內初選的最後一位對手，他總統任內提名的駐聯合國大使海理（Nikki Haley）保持沉默多日後，22日首度表態將投票給川普。她說，川普的政策並不完善，但拜登的外交政策是災難（a catastrophe）。她呼籲川普積極爭取溫和派共和黨選民。

拜登陣營的廣告則播出川普在初選期間痛批海理的片段，告訴海理的選民，川普不屑他們的票。

海理表態支持川普：他雖不完美但拜登是災難

【中央社／華盛頓22日綜合外電報導】

曾角逐共和黨內提名的海理今天表示，會於11月美國總統大選投川普一票，但仍盼川普必須想辦法贏得溫和派選民的青睞。川普對手幾可篤定是尋求連任的民主黨籍總統拜登。

法新社報導，52歲的海理（Nikki Haley）曾任南卡羅來納州州長，在共和黨初選遭遇一連串失敗後於3月退出角逐。直到今天前她都未表態會否支持一再譏她有副「鳥腦袋」的川普。

即使先前曾重砲批評過醜聞纏身的川普，海理今天在華府保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）的活動上，敦促川普向她的支持者示好。

她說：「對川普來說，聰明的作法是去爭取數百萬過去把票投給我且持續支持我的群眾，而非認定他們會自動追隨。我真的希望他能這麼做。」

路透社報導，11月5日大選日當天川普和拜登之間誰會贏得海理支持者的選票，一直外界好奇焦點。

儘管海理3月時已退出，但她的名字仍在黨內初選選票上，且在沒有競選活動情況下，持續在各州初選贏得超過10%的選票，在共和黨內頗具人氣。

票投海理者大多是共和黨內不滿川普的人和中間選民，一些民主黨人為此覺得可以見縫插針。

海理不僅曾任南卡州長，也曾於川普總統任期內當過兩年美國駐聯合國大使。她這次在共和黨總統提名之爭裡始終未能拉近，退選前僅在哥倫比亞特區贏過。然而她不留情地攻擊川普人格，和選戰最後幾個月展現的能耐，都讓海理成為共和黨內反川勢力的代表性人物。

今天在華府保守派智庫哈德遜研究所的活動中，海理問答期間告訴台下觀眾：「川普在政策上並不完美，這我已經說過很多、很多次了。但拜登是個災難。所以我將投川普一票。」

共和黨 川普 拜登

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