中國制裁美軍工企業及其主管 白宮：堅決反對

中國對12家美國軍工業及其高階主管提出制裁，以反制美國日前因中國協助俄羅斯國防工業制裁中國企業、及軍售台灣。美國白宮官員今天指出，美國堅決反對中國的制裁。

中國外交部22日稍早宣布，美國無視中方在俄烏戰爭的建設性作用，搞單邊制裁，又持續向台灣出售武器，決定今起對12家美國軍工企業與10名軍工高階主管採取反制措施。

這12家企業包括洛克希德馬丁飛彈與火力控制公司（Lockheed Martin Missiles and Fire Control）、雷神飛彈系統公司（Raytheon Missile Systems）等。

中國外交部指出，將凍結這些企業在中國境內的動產、不動產和其他各類財產。被中方制裁的個人包括諾斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman）6名高階主管，與通用動力公司（General Dynamics）4名高階主管。

前美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）推動因多項應對美中競爭、批評中國侵犯維吾爾族人權的法案與報告，且力挺台灣，日前也遭中國制裁。中國將禁止他入境，凍結他在中國的財產。

「我們堅決反對這些制裁」白宮國安會顧問蘇利文（Jake Sullivan）在例行記者會上，做上述表示。

美國國務院及財政部5月1日針對協助俄羅斯軍工業取得武器製造關鍵零件與技術的300個實體發布最新一波制裁，特別關注中國的企業，此外也包括比利時、土耳其、亞塞拜然等，希望削弱俄羅斯生產攻打烏克蘭武器的能力。

此外，路透報導，英國的國防大臣夏普斯（GrantShapps）今天在記者會表示，英、美的國防情資掌握中國提供致命武器給俄羅斯，以利俄軍用於對烏克蘭作戰。

不過，蘇利文今天說，美國了解的是，中國目前沒有直接提供武器給俄羅斯，而是提供武器製造的必要零件與物資。他會向英國了解相關談話內容指的是什麼。