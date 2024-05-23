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坐視示威學生遭攻擊 UCLA警察局長暫時調職

中央社／ 洛杉磯22日專電

加州大學洛杉磯分校（UCLA）今天將校警局長調職，原因是上個月支持巴勒斯坦學生營地遭到校外人士攻擊時，未主動介入，讓學生獨自面對。

主要負責策略溝通的UCLA副校長大迫瑪麗（MaryOsako）今天發出聲明稿，宣布將校園警察局長湯瑪斯（John Thomas）暫時調職。

「洛杉磯時報」報導，歷經幾週前，校園內支持巴勒斯坦的學生與校外人士發生暴力衝突後，校方正在全面檢視校園安全，任命布拉吉爾（Rick Braziel）擔任校園安全辦公室副校長。

據報導，衝突發生當晚，湯瑪斯在家中觀看道奇隊比賽，收到通知反對人士正在攻擊營地。湯瑪斯隨即通知洛杉磯警察局，要求調派警力協助。

湯瑪斯抵達現場的同時，已有UCLA校園警察和其他支援警力共19人到場，但當時警方並未介入制止暴力。湯瑪斯的說法是，當時警力不足。

報導指出，當凌晨1時40分足夠的警力抵達並且介入時，大部分反對人士已經逃離校園。有線電視新聞網（CNN）指出，學生面對反對人士的攻擊時間，長達數小時，但警方僅在一旁待命。

校園安全 洛杉磯 警察

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