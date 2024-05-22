美國經濟「跌入糞坑」？克魯曼：道瓊4萬點打臉川普

美國歷史悠久的道瓊工業股價指數上周破天荒收盤站上4萬點，如果共和黨總統參選人川普現在還是白宮主人，想必該黨人人都會站在屋頂上歡呼道指創新高、證明當前美國經濟強健。然而，川普日前卻在造勢場合痛批，美國經濟在現任總統拜登掌政下，有如掉進「毀滅的化糞池」。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼在紐約時報專欄指出，他一向不認為股市是經濟健康的好指標，但在美國政壇充斥陰謀論的今天，道指抵達這個重大整數里程碑，就格外值得注意。

拜登主政經濟現況vs.川普陣營的描述

依照具體數據來衡量，美國經濟現況十分良好。失業率一連27個月低於4%，僅次於1960年代末至1970年2月那段時期締造的紀錄。通膨率已從2022年頂峰大幅降了下來，儘管多數指標顯示仍高於聯準會（Fed）的2%目標。過去四年來，美國經濟成長率也一直遙遙領先其他富國。

然而，川普18日卻在德州一場演說中聲稱，美國經濟正「塌陷入一個毀滅的化糞池」。

川普對經濟現況的描述，顯然與官方數據所顯示的情況格格不入。傾向相信陰謀論的右翼人士可能指控官方數據造假，例如BLS可能從消費者物價指數（CPI）中移除咖啡價格（事實上並沒有），意圖協助拜登競選連任成功。但實際上，美國勞動統計局（BLS）編製的勞動市場數據，以及商務部經濟分析局（BEA）發布的國內生產毛額（GDP）數據，要動手腳非常難。

如何得知數據未造假？只要了解這些指標編算方法以及這些機構文化，就會明白。另一解答是檢視民間獨立機構編製的數據，例如採購經理人調查，得到的結果和官方統計數據一樣，也指向通膨下滑。

道瓊指數漲上4萬點 戳破川普謊言

即使這些數據都太學術味、難以理解，還有個指標可參考：股價迭創新高。克魯曼重申，要衡量經濟有多好，股市並不是好的指標。然而，按常理，道指躍上4萬點，與川普所謂經濟跌入糞坑的說法完全不搭調。

尤其是，近來美股主要指數頻頻創新高，或許反映經濟報告顯示，今年初通膨升溫，只是朝「軟著陸」邁進途中遭遇隆起的路障罷了。

道瓊指數和選股範圍更廣的標普500指數最近密集創新高特別值得注意，另一理由是因為2020年川普曾宣稱，如果拜登勝選，「股市將崩盤」。預測失準是常有的事，但川普現在又宣稱，如果他2024年沒當選，股市將會崩盤。

川普這種說詞只能用「可悲」來形容。但假如把川普的股價理論當真，以最近股市發展來測試2024年11月美國總統大選可能的結果，情況會是如何？

目前川普仍大有機會勝選，但平均民調顯示他數月前取得的普選票領先優勢已消失，儘管他在關鍵搖擺州的聲勢仍領先。賭盤顯示川普仍小幅領先，但領先差距已較不久前大幅縮小。

所以，如果川普自吹自擂的股市理論正確無誤，那麼照理說，隨著他勝選或然率下降，美股應該也會跟著下跌才對。事實上，美股近來卻持續上漲。

克魯曼再次強調，股價並非顯示經濟成功與否的好指標，真正重要的是就業、通膨和實質所得，拜登經濟學（Bidenomics）倚靠的是這些基本面因素，而不是道瓊指數。但在美國兩大黨中有一方賣力向選民灌輸反托邦經濟妄想的此時，以股價頻頻創新高這個不容置疑的事實，來駁斥川普的謬論，就顯得合情合理。