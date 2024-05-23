郭文貴被控詐騙10億美元案即將開庭

郭文貴被控詐騙刑事案周三（5月22日）開始啟動陪審團挑選程序。由於關注度高，此次陪審員將對公眾匿名，並部分隔離。

郭文貴本人已於去年被捕，美國司法部指控這名對中共提出激烈批評、流亡海外的中國商人詐騙超過10億美元。本次審理在紐約曼哈頓的地方法院進行，可能會持續至今年7月份。

在美國，郭文貴使用了多個化名，包括Miles Guo、Miles Kwok和Ho Wan Kwok等。檢方對他提出證券欺詐、電信欺詐、非法貨幣交易和共謀洗錢等12項指控，但郭文貴均予否認。如果罪名成立，郭文貴可能面臨數十年的刑期。

去年3月，美國司法部宣布郭文貴受到起訴。在紐約被捕後，他一直關押在紐約市布魯克林的一所聯邦拘留中心，因為法官認為存在潛逃風險而不得保釋。據路透社報道，他的年齡有說是54歲，也有55歲的說法，但監獄的記錄顯示他現年57歲。

郭文貴曾結交了班農等與特朗普政府關系密切的社會名流。2020年，班農在郭文貴價值3700萬美元的“Lady May”游艇上因另一樁欺詐案被捕。特朗普在其總統任期結束前最後幾個小時赦免了班農。班農也從未認罪。

利用人脈優勢詐騙

郭文貴通過在網絡上傳播中國官員的腐敗故事，贏得了大批粉絲，有著很高的人氣。聯邦檢察官指控郭文貴及其同伙利用這一人脈優勢，在一家媒體公司、一家加密貨幣企業和另外兩起詐騙案中欺騙投資者。

檢方稱，郭文貴沒有向投資人兌現承諾的巨額經濟收益，而是暗中挪用資金支付其奢華的生活方式。他在曼哈頓第五大道的一個酒店購置了住宅，在新澤西州有一處豪華別墅，給兒子買了一輛價值350萬美元的法拉利跑車，購置價值3.6萬美元的床墊。檢方要求沒收豪宅、游艇、銀行賬戶上的資金，以及包括一輛布加迪、一輛蘭博基尼和一輛勞斯萊斯在內的豪車。郭文貴已於2022年2月在康涅狄格州申請破產保護。

助理已認罪

今年5月3日，郭文貴的前辦公室主任王雁平(Yvette Wang)承認了電信詐騙和洗錢罪。美國政府稱這兩項罪名合計可判處最高14億美元的罰款和10年的監禁。王雁平的案子將於今年9月10日宣判。

中國領導人習近平上台後不久即展開反腐運動，2014年，郭文貴離開中國。開始在網上爆料中國官員的腐敗行徑後，郭文貴於2017年被北京貼上逃犯的標簽。中國當局稱郭犯有包括賄賂、綁架、詐騙、洗錢和強奸在內的至少19項重大罪行。當年，應北京的要求，國際刑警組織發布了逮捕郭文貴的“紅色通緝令”。

（綜合報道）

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