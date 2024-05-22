美新一波中國大陸關稅 部分8月1日生效
美國貿易代表署（USTR）22日表示，對中國大陸的電動車電池、晶片、醫療產品等大幅加徵關稅的措施，有部分將在30天評論期結束後，於8月1日生效。
路透報導，美國總統拜登保留川普時期的關稅，並提高其他商品的稅率，包括將電動車關稅提高三倍至100%以上，將半導體關稅提高一倍至50%。USTR表示，美方提議上調的關稅領域，涵蓋大陸尋求主導地位的產品，或美國展開重大投資的產業。
新措施影響從中國大陸進口的180億美元商品，包括鐵鋁、半導體、電動車、關鍵礦物、太陽能電池、起重機。一般認為，電動車稅率雖然引人注目，但由於美國進口的大陸電動車極少，政治意涵可能大於實際影響。
根據美國人口普查局數據，美國2023年從大陸進口價值4,270億美元的商品，美國則向國大陸出口價值1,480億美元的商品。此種貿易逆差已持續幾十年，並成為華府日益敏感的議題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言