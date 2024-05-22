美新一波中國大陸關稅 部分8月1日生效

美國貿易代表署（USTR）22日表示，對中國大陸的電動車電池、晶片、醫療產品等大幅加徵關稅的措施，有部分將在30天評論期結束後，於8月1日生效。

路透報導，美國總統拜登保留川普時期的關稅，並提高其他商品的稅率，包括將電動車關稅提高三倍至100%以上，將半導體關稅提高一倍至50%。USTR表示，美方提議上調的關稅領域，涵蓋大陸尋求主導地位的產品，或美國展開重大投資的產業。

新措施影響從中國大陸進口的180億美元商品，包括鐵鋁、半導體、電動車、關鍵礦物、太陽能電池、起重機。一般認為，電動車稅率雖然引人注目，但由於美國進口的大陸電動車極少，政治意涵可能大於實際影響。

根據美國人口普查局數據，美國2023年從大陸進口價值4,270億美元的商品，美國則向國大陸出口價值1,480億美元的商品。此種貿易逆差已持續幾十年，並成為華府日益敏感的議題。