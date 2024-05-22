股市已選出2024年美總統大選的贏家！漲幅愈大 他勝算愈高

股市是預測執政黨能否贏得總統大選的最佳指標之一，而美股今年來的漲跌表現顯示，美國總統拜登贏得連任的可能性目前為58.8%。

道瓊社報導，以實質GDP計算出來的經濟成長、經濟評議會（Conference Board）公布的消費者信心指數、密西根大學消費者信心指數等等指標，在研究過大選年年初至投票日的變化後，發現全都不足以做為參考，只有美股走勢與執政黨勝選機率具有顯著相關性（信心水準為95%）。

基於歷史相關性以及道瓊工業指數今年來上漲5.6%，拜登保住白宮大位的機率為58.8%。如果股市到投票日之前有更大的漲幅，拜登連任機率會上升；如果股市下跌，拜登連任機率將下滑。

前美國總統柯林頓在1992年大選期間的策略師James Carville曾說過「笨蛋，問題在經濟」，以提醒柯林頓的競選團隊，其他所有都沒有經濟問題重要，這句話今後可能該改成「笨蛋，問題在股市」。