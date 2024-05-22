迷因股GameStop有美總統參選人加持？小甘迺迪說投資近80萬元

美國總統選舉的獨立參選人小羅伯・甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）周二社群媒體貼文表示，他已經投資迷因股遊戲驛站（GameStop）2.4萬美元（約台幣78.14萬元），以表示對散戶的支持，而非與大型機構投資人站同一陣線。

小甘迺迪寫道：「我的政府將支持散戶投資人的反抗活動，並頒布積極大膽的華爾街改革措施。為求言行一致，我剛剛向GameStop投資了2.4萬美元。」

上周，在2021年帶領散戶炒作GameStop的網紅Roaring Kitty，沉寂多年後首次在網上發文，激勵迷因股風潮短暫復燃。

正積極爭取游離票的小甘迺迪可能藉此吸引一些反建制的迷因股投資人。他對名下投資的說法一直模稜兩可。這位美國總統候選人曾在2023年7月說，他沒投資比特幣，儘管財務記錄顯示，他至少擁有價值10萬美元的加密貨幣。

在小甘迺迪發文的幾小時後，共和黨總總候選人川普的競選團隊宣布將接受加密貨幣捐款，似乎像也想爭取反傳統金融體系的投資人支持。