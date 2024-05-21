美聯邦存保公司歧視性騷頻傳 董事長提辭呈

一份獨立報告發現，美國聯邦存款保險公司（FDIC）內部有大量與性有關的不當行為，以及「父權」文化的證據，董事長葛倫柏格今天為此提出辭呈。

葛倫柏格（Martin Gruenberg）在聲明中說：「有鑑於最近的一些事件，一旦繼任者確定了，我就準備辭去職務。」

他補充道：「在那之前，我將繼續履行FDIC董事長的職責，而這也包括改變FDIC的職場文化。」

葛倫柏格自2005年起在共和黨與民主黨籍總統任內，斷斷續續地領導FDIC，拜登最近再度任命他接任FDIC最高職位。

在葛倫柏格提出辭呈前，共和、民主兩黨的美國聯邦參議院銀行委員會（Senate Banking Committee）成員今天共同呼籲他辭職。

參議員布朗（Sherrod Brown）在聲明中說：「FDIC必須有根本性的改變，這些改變始於新的領導階層，他們必須解決該機構有毒的（職場）文化，並將在那裡工作的女性及男性，還有他們的任務，放在首要的位置。」

本月稍早發布的報告發現，FDIC未能提供一個免受性騷擾、歧視，和其他人際間不當舉止的安全職場，且該機構存在著「父權、思想狹隘且規避風險的文化」。

報告指出，FDIC員工「普遍擔憂遭到報復」，導致不當行為事件漏報，管理階層的因應做法「一直都不足夠且沒有效率」。

該報告還調查了有關葛倫柏格在FDIC內部因為脾氣暴躁而聞名的通報，因此發現他與某些員工交談期間，表現得極其「嚴厲」、「咄咄逼人」、「心煩意亂」。

報告作者表示，雖然葛倫柏格的行為並非「該機構性騷擾和歧視存在的根本原因」，但職場文化「始於高層」。