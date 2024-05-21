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川普社群影片竟出現納粹用詞 拜登陣營痛批想搞獨裁

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導
美國前總統川普的社群媒體帳號今天發布影片，內容是如果他贏得11月大選的假想新聞，其中出現「統一帝國」字眼。這個令人聯想到納粹德國的用詞引來總統拜登陣營嚴詞批評。美聯社
美國前總統川普的社群媒體帳號今天發布影片，內容是如果他贏得11月大選的假想新聞，其中出現「統一帝國」字眼。這個令人聯想到納粹德國的用詞引來總統拜登陣營嚴詞批評。美聯社

美國前總統川普社群媒體帳號今天發布影片，內容是如果他贏得11月大選的假想新聞，其中出現「統一帝國」字眼。這個令人聯想到納粹德國的用詞引來總統拜登陣營嚴詞批評。

這段30秒長影片發布在川普成立的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）。旁白說道：「川普勝選後會發生什麼事？美國接下來會怎麼樣？」畫面則是一連串關於美國繁榮的虛構新聞，內容提到「經濟興旺」、「關閉邊界」，並提到「創建統一帝國（unified reich）」。

法新社報導，影片沒有直接提到納粹，但「帝國」（reich）這個詞常指納粹德國領袖希特勒（Adolf Hitler）統治的「第三帝國」（Third Reich）。

新聞媒體Politico報導，川普陣營的工作人員在影片發布之前沒有看到「帝國」一詞。

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）交戰超過7個月，川普一再指責拜登無力在情勢日益緊張之際遏止美國的反猶主義。

川普自己也因類似納粹論調而挨批，例如他多次指稱移民是「毒害（美國）血統」的「害蟲」。

川普2017年執政時，曾描述一些維吉尼亞州沙洛茲維爾市（Charlottesville）的新納粹示威人士是「非常優質的人」，還曾在他的佛羅里達州宅邸宴請白人民族主義者。

拜登陣營發言人辛格（James Singer）在聲明中表示，川普從很久以前就開始反猶，「川普不是隨便說說，他就是在告訴美國，如果他再次掌權到底打算怎麼做：以獨裁者身分統治一個『統一的帝國』」。

辛格還說：「一邊模仿（希特勒著作）『我的奮鬥』（Mein Kampf），一邊示警萬一敗選會發生大屠殺。這種精神失常行為，來自一個明知自己因為極端憧憬混亂、分歧和暴力，而持續遭到民主否定的人。」

反猶 川普 希特勒 拜登 社群媒體 納粹 美國

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