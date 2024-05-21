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美車輛減排新規引紅州反彈 福特表態挺拜登

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導
福特汽車（Ford Motor）今天表態支持拜登政府盼能大幅減少汽車排放的措施。歐新社
福特汽車（Ford Motor）今天表態支持拜登政府盼能大幅減少汽車排放的措施。歐新社

福特汽車（Ford Motor）今天表態支持拜登政府盼能大幅減少汽車排放的措施，反駁共和黨人指拜登政府這項新氣候法規不利商業的說法。

路透社報導，美國第2大車商福特汽車表示，他們支持美國環保署今年3月宣布的新規；新規盼乘用車廢氣排放到2032年底前，能相較2026年程度減少近50%。

福特汽車在聲明中說：「遵守排放法規事涉漫長的預先規劃，福特已採取措施轉型相關業務，確保符合更嚴格的排放標準。」

幾篤定代表共和黨角逐2024年美國總統大選的前總統川普，之前揚言推翻拜登這項有助提振電動車的新規。

成員含通用汽車（GM）、福斯（Volkswagen）、福特（Ford）、豐田（Toyota）、斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）、本田（Honda）、現代（Hyundai）等各大車商的商會組織「汽車創新聯盟」（Alliance forAutomotive Innovation）今天稍早則表示，願意支持新規裡的兩項要點。

聯盟支持美國環保署將電動車納入各式車輛排放平均計算，並將上游排放（產品生命週期前半段的排放）剔除於計算範疇，但未表態認同整個新規和新標準。

25個共和黨執政州上月對美國環保署興訟，主張新規於法無據且不可行。共和黨州的官員們還認為，行政部門欲透過嚴格手段改變美國乘用車市場，逼汽車製造商轉為生產電動車。

然而另一組以加州為首的22個州則支持美國環保署的排放新規，認為如環保署不尋求日後減少有害的汽車排放，他們這些州可能反受其害。

拜登將應對氣候變遷視為總統任內要務，今年3月宣布的新規是任內所實施的最重要環境法規之一。美國環保署預計透過新規，讓2030到2032年這段時間售出的新車裡，可望35%到56%是電動車。

美國環保署其實已放鬆新規的標準，將原本盼2032年底前做到相較2026年排放程度減少56%，下修為減少49%。環保署長黎根（Michael Regan）表示，新規未強制製造商要靠電動車減排。

環保署 美國 電動

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